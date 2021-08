Premio MarEtica, dal 10 al 12 settembre a Procida.

Dal 10 al 12 Settembre torna “MARetica”, la manifestazione che porta a Procida tre giornate di sport e cultura per “ripensare l’uomo partendo dal mare.” Alessandro Baricco sarà per il quarto anno Presidente della Giuria che assegna l’omonimo premio, insieme alle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, allo storico Claudio Fogu e al montatore Giò Giò Franchini.

Vincitore quest’anno è “Galata Museo del Mare” di Genova, per la varietà dei reperti, la linearità dei percorsi tematici, e il legame con il territorio. La Giuria lo ha premiato per il racconto che fa del mare come luogo da cui si parte e a cui si arriva, come crocevia di storie e di invenzioni, e per la particolare attenzione che il Galata offre alle migrazioni quali specchio dell’umanità in movimento e necessità etica fondante di qualsiasi civiltà voglia dirsi tale.

MARetica prenderà il via alle 19,30 di venerdì 10 Settembre in Piazza Guarracino in località di Terra Murata, con l’esposizione dell’Erma omerica trasportata per l’occasione da Napoli a Procida, e un dialogo tra Alessandro Baricco e Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) incentrato sulla mostra di reperti iliadici che si svolgerà nei locali della cappella della Purità di Procida e del MANN.

A seguire letture tratte dal libro “Iliade, Omero” di Alessandro Baricco a cura dell’autore e di Alessandra Sacchi.

La manifestazione proseguirà sabato 11 Settembre con l’assegnazione del Premio MARetica a partire dalle ore 19,30 sempre in Piazza Guarracino a Terra Murata.

Condurrà la prima parte della serata Daria Bignardi e la giuria del Premio illustrerà le altre opere in concorso quest’anno, che sono, oltre al museo vincitore, le opere letterarie “I mostri del mare” di Chloe Aridijs (Playground), “Isole” di Francis Gavin (Edt), il saggio “Il mare salato” di Roberta Morosini (Viella), “Il turno di Grace” di William Wall (Nutrimenti), e il documentario My Octopus Teacher (Netflix).

Nell’intervallo: esibizione musicale del duo Fede ‘n Marlene.

Nella seconda parte della serata Alessandro Baricco annuncerà il vincitore e il premio MARetica verrà ritirato da Pierangelo Campodonico, Direttore di “Galata Museo del Mare” di Genova, che per l’occasione porterà sull’isola un reperto di grande importanza: il libretto di navigazione di Piero Calamai, il comandante dell’Andrea Doria, di cui ricorre il 65° anniversario della tragedia. Nella seconda parte della serata Valeria Parrella dialogherà con Pierangelo Camponico sulle narrazioni museali del mare. Interverranno Claudio Fogu con la storica Raffaella Salvemini e il pubblico.

Chiusura musicale con l’esibizione di Dario Sansone e Ennio Frongillo (del gruppo musicale i Foja).

Domenica 12 Settembre sono previste gare sportive di coastal rowing con traversata storica che parte dal porto romano di Miseno e arriva al porto miceneo di Vivara.

Vincitori dell’ edizione 2018 sono: graphic novel “Mody Dick” di Christophe Chabouté e “Atlante delle Sirene” di Agnese Grieco.

Vincitrice dell’edizione 2019 è Siri Iaconbsen con il romanzo “L’isola”.

Vincitore dell’edizione 2020 è Claudio Magris con il saggio “Polene”.

MARetica si arricchisce quest’anno inoltre della collaborazione con il TorinoFilmLab, laboratorio internazionale impegnato nel sostegno di giovani talenti emergenti di tutto il mondo promosso dal Museo Nazionale del Cinema.

TFL in collaborazione con ToScienceCamp e l’Associazione Canottieri Isola di Procida ha ideato un workshop “Procida Teens Green Lab” che coinvolgerà giovani storytellers isolani nell’ideare racconti filmici dedicati all’ambiente e alla sostenibilità.

Alla guida dei ragazzi, Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico, scrittore di libri per ragazzi, docente di Comunicazione della Scienza all’Università di Torino, e Rossella De Sanctis, biologa, docente di matematica e scienze alla locale Scuola Secondaria di primo grado, nonchè membro del comitato di gestione della Isola di Vivara.

I video frutto del lavoro dei ragazzi saranno presentati domenica 12 Settembre alle ore 18 presso lo Yachting di Chiaiolella.

MARetica è una manifestazione organizzata dall’Associazione Canottieri Isola di Procida, il Trofeo del Mare – Procida Quinta Repubblica Marinara, e dal Premio Mare-Isola di Procida, con il patrocinio del Comune di Procida, Assessorato cultura ed eventi del Comune di Procida.

MARetica è realizzata con il sostegno del MANN, Linvea, Wow Green Power e in collaborazione con la Scuola Holden, MANN e Torino Film Lab.

Per partecipare agli eventi occorre prenotare scrivendo a: Ludovica Lanzuise ludovicalanzuise@gmail.com (dalle 10 alle 17)

Per informazioni sul Procida Teens Green Lab contattare Clara Gastaldi clara.gastaldi@torinofilmlab.it