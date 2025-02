Premio Massimo Maestro del Sapore Solidale all’Ente Ville Vesuviane

- pubblicità -

Giovedì 27 febbraio alle ore 10.30 presso il Teatro Trianon Viviani, la Fondazione Ente Ville Vesuviane riceverà il PREMIO MASSimo Maestro del Sapore Solidale.

Riconoscimento istituito dalla Regione Campania destinato ad organismi che perseguono finalità sociali nel settore dell’eno-gastronomia solidale per il progetto Cena in Villa solidale in collaborazione con l‘Istituto di Istruzione Superiore Adriano Tilgher, il Centro Don Orione, la Fondazione Istituto Antoniano, l’Associazione di Volontariato Diamoci la mano di Ercolano.

La Cena Solidale di Beneficenza si terrà giovedì 29 maggio alle ore 19.00 In sinergia con l’Istituto con indirizzo in enogastronomia e ospitalità alberghiera Adriano Tilgher di Ercolano in un contesto di grande bellezza architettonica e paesaggistica come Villa Campolieto, fiore all’occhiello del patrimonio culturale del Miglio d’Oro gestita dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane.