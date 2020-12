Premio Napoli online giovedì 17.

Il Premio Napoli c’è non si ferma e, per far fronte all’impossibilità di organizzare la serata di premiazione in presenza, si converte in evento online. Una diretta streaming, in programma giovedì 17 dicembre alle 19.00, sulle pagine Facebook Espresso Napoletano e Rogiosi Editore. Non mancherà la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, amico del Premio Napoli c’è da sempre.

Nonostante la location virtuale, il Premio assegnato dalla rivista l’Espresso Napoletano mantiene immutato il suo spessore culturale e, come ogni anno, da quando è stato ideato da Rosario Bianco, patron di Rogiosi Editore, si propone di premiare tutti i napoletani che, attraverso la loro opera personale e/o associativa, promuovono con orgoglio e fierezza i valori civili più alti e si fanno rappresentanti nel mondo intero della napoletanità più bella.

La conduzione sarà affidata a Gigi & Ross. Tutti i premiati saranno virtualmente presenti e si collegheranno con i conduttori per ricevere idealmente l’esclusiva scultura realizzata dall’artista Lello Esposito, che l’organizzazione avrà già provveduto a far recapitare a ognuno di loro.

“Sarà sicuramente un’edizione diversa dalle altre – ha dichiarato il patron del Premio, Rosario Bianco –, ma era doveroso dare un segnale, confermare questo appuntamento annuale. Napoli c’è non è un concetto astratto, non è una frase banale… Questo premio significa che Napoli c’è davvero! Che esiste e resiste, anche nelle difficoltà, e vuole far vedere al mondo anche i suoi volti migliori!”.

Resta inalterata, quindi, l’identità del Premio e la sua mission di valorizzare quelle figure professionali, umane e artistiche che fanno sentire Napoli presente nel mondo, e che hanno, consapevolmente o meno, preso l’impegno di esaltare ciò che di meglio ha da offrire questa città.

Con queste motivazioni verranno premiati l’artista Nino D’Angelo, lo chef Alfonso Iaccarino, l’imprenditore Maurizio Marinella, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta, lo speaker Gianni Simioli, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, il direttore dell’Apple Academy Giorgio Ventre, il direttore di Città della Scienza Riccardo Villari. Premiata anche la trasmissione del morning time di Canale 9 Mattina Nove.

Albo d’oro premiati Napoli c’è

Il Premio Napoli c’è, in quindici anni, ha accolto sul suo palcoscenico eccellenze campane, esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e artistico, esempi di solidarietà e di impegno quotidiano per la legalità. Ognuno di loro, con il suo lavoro e il suo impegno sul territorio, ha dato lustro alla nostra regione e alla nostra città. Questi i premiati anno per anno.

2005

Napoli.

2006

Biagio Izzo, attore.

2007

Gennaro Ferrara –Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; Alberto Bottino – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Crescenzio Sepe – Arcivescovo Metropolita di Napoli; Ciro Paone – Amministratore Unico della Maison Kiton; Giacomo Rizzo – Attore; Eduardo De Crescenzo – Musicista

2008

Giandomenico Lepore – Procuratore della Repubblica di Napoli; Donatella Trotta – Giornalista; Jean Noel Schifano – Scrittore; Paolo Sorrentino – Regista; Gino Rivieccio – Attore; Angela Luce –Cantante e Attrice

2009

Bud Spencer – Attore; Aldo Masullo – Filosofo; Gaetano Cola – Presidente della Camera di Commercio di Napoli; Gennaro D’Amato – Primario Divisione di Malattie Respiratorie e Allergiche dell’Azienda Ospedaliera ad Alta Specialità di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” di Napoli; Claudio Mazzarese Fardella Mungivera- Tenente Colonello dell’Arma dei Carabinieri

2010

Antonio Giordano – Medico e Ricercatore scientifico; Marco Salvatore – Medico e Ricercatore scientifico; Pasquale Scialò – Musicologo; Peppe Barra – Cantante e attore; Mario Morra – Imprenditore; Alfonso Ruffo – Giornalista; Osvaldo Martorano – Imprenditore; Danilo Iervolino – Imprenditore – Lello Esposito – Artista

2011

Andrea De Martino – Prefetto di Napoli; Vincenzo Cafarelli – Imprenditore; Francesca Simonelli –Ricercatrice; Francesca Aulisio – Direttore responsabile Videocomunicazioni; Antonio e Arturo Sergio – Proprietari del Gran Caffè Gambrinus; Sal Da Vinci – Cantautore.

2012

Lida Viganoni Sciarelli – Magnifico rettore dell’Università Orientale di Napoli; Carlo Alemi – Presidente del Tribunale di Napoli; Angelo Tranfaglia – Prefetto di Bologna; Antonio Schiano – Imprenditore; Pasquale Esposito – Imprenditore; Carla Vidiri Varano – Poetessa e giornalista; Gigi Finizio – Cantautore

2013

Franco Roberti – Procuratore nazionale Antimafia; Antonio Marfella – Dottore e Ricercatore Terra dei Fuochi; Dorotea Liguori – Presidentessa italiana dell’associazione internazionale Feed The Children; Giovanni Maddaloni – Maestro di judo; Amedeo Manzo – Fondatore della BCC; Monica Sarnelli – Artista

2014

Rosanna Purchia – Sovrintendente del Teatro San Carlo; Antonio Buonajuto – Presidente della Corte d’Appello; Giustino Gatti – Capo della sezione Gip; Franco Mottola – Comandante interregionale dell’Arma dei Carabinieri; Pier Paolo Di Fiore, Medico esperto di oncologia molecolare e biologia cellulare; Francesco Pinto – Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli; Antonello Perillo – Redattore capo del TGR Campania; Gerardo Marotta – Fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Luca Ferrara – Imprenditore; Antonio Mennella – Imprenditore

2015

Catello Maresca – Magistrato; Graziella Arlomede – Pubblico Ministero; Francesca Ferri – Giudice; Gianmaria Fabrizio Ferrazzano – Medico; Mario Fabbrocini – Medico; Vincenzo Bianco – Imprenditore; Teresa Tufano – Imprenditrice; Antonio Caggiano – Imprenditore; Marco Abbamondi – Artista; Stefano Ciannella – Artista; Gianni Ambrosino – Giornalista – Alessandro Siani – Attore

2016

Enzo De Paola – Presidente Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli; Elpidio Iorio – Giornalista, responsabile della rassegna PulciNellaMente; Enrico Zazzaro – Coordinatore dell’Area riabilitativa e sportiva dell’IFLHAN; Pio Caso – Cardiologo; Carlo Vosa – Cardiochirurgo pediatrico; Annarita e Giovanni Migliaccio – Ricercatori in ambito medico-scientifico; Raffaele Cantone – Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Luigi Carrino – Professore e ricercatore in ambito aerospaziale; Maurizio de Giovanni – Scrittore; Amedeo Giurazza – Docente di Finanza; ‘Mbarka Ben Taleb – Cantante e attrice

2017

Paolo Giulierini – Direttore del MANN; Gabriel Zuchtriegel – Direttore Parco Archeologico di Paestum; Pierpaolo Forte – Presidente Fondazione Donna Regina; Gennaro Rispoli – Direttore del Complesso degli Incurabili e del Museo delle Arti Sanitarie; Salvatore Naldi – Imprenditore; Lina Sastri – Cantante, attrice e regista; Lorenzo Mazzeo – Avvocato; Gianni Pignatelli – Patron Ristorante “Le Arcate”; Anna Maria Minicucci – Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santo Bono pausilipon; Vincenzo Staiano – Pizzaiolo del Papa; Andrea Viliani – Direttore del MADRE.

2018

L’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di Finanza; Vittorio Del Tufo, giornalista e scrittore; Francesco Fimmanò, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; Nicola Graziano, magistrato, giornalista e scrittore, giudice delegato per il fallimento dell’Edenlandia e dello Zoo che si è impegnato a restituire alla città; Luigi Riello, Procuratore generale della Repubblica; Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale; Bianca Iengo, coordinatrice del progetto “Un farmaco per tutti”; Antonio Fresa, compositore e pianista; Alessandra D’Antonio, imprenditrice.

2019

Gino Aveta, autore RAI, premiato da Antonio Buonajuto, ex presidente della corte d’Appello del Tribunale di Perugia e di Napoli; al fotoreporter Sergio Siano, premiato dal giornalista e redattore capo del quotidiano Il Mattino Vittorio del Tufo, con cui raccoglierà i racconti dell’Uovo di Virgilio in una pubblicazione Rogiosi editore; al direttore responsabile dell’agenzia Videoinformazioni Pier Paolo Petino, premiato dal magistrato Nicola Graziano; a Ettore Ferrara, presidente del Tribunale di Napoli, premiato da Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica, con la scultura di Lello Esposito e da Rosario Bianco con la maglietta “L’amicizia non va in pensione”; a Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, premio ritirato da Giandomenico Lepore, già procuratore della Repubblica di Napoli, premiato dal magistrato Catello Maresca, che ha consegnato il premio anche a Domenico Napolitano, Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;

a Antonino Della Notte, imprenditore della ristorazione, premiato da Bianca Iengo, coordinatrice del progetto “Un farmaco per tutti”, nato per volontà del Cardinale Sepe, in sinergia con l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma; a Luigi Esposito e Rosario Morra, in arte Gigi & Ross, premiati da Giuseppe De Carolis Di Prossedi, presidente della Corte d’Appello di Napoli; a Luigi Carbone, consigliere di Stato e capo di Gabinetto del Mef, premiato da Francesco Fimmanò, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, docente universitario, direttore scientifico dell’Università Telematica Pegaso.