Premio “Per Sempre Scugnizzo per la Legalità” a San Cipriano d’Aversa

Il giorno 11 novembre 2025, presso il Parco della Legalità – Polisportiva Capasso a San Cipriano d’Aversa (CE), si terrà la prima edizione del Premio “Per Sempre Scugnizzo per la Legalità”, un riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare le personalità che si sono distinte nella promozione dei valori di legalità, giustizia e solidarietà sociale.

L’iniziativa premia chi, nel proprio ambito, si impegna quotidianamente contro ogni forma di illegalità, dal bullismo alle mafie, fino alle disuguaglianze e al disagio sociale.

I premiati dell’edizione 2025 sono figure di straordinario valore umano e professionale:

Don Maurizio Patriciello , parroco simbolo della lotta contro i roghi tossici e la criminalità ambientale nella Terra dei Fuochi;

, parroco simbolo della lotta contro i roghi tossici e la criminalità ambientale nella Terra dei Fuochi; Francesco Cicchella , artista e comico che utilizza l’ironia come strumento di sensibilizzazione sociale;

, artista e comico che utilizza l’ironia come strumento di sensibilizzazione sociale; Catello Maresca , magistrato impegnato da anni nella difesa della legalità e nella lotta alle organizzazioni criminali;

, magistrato impegnato da anni nella difesa della legalità e nella lotta alle organizzazioni criminali; Rosa Lastoria , dirigente scolastica del Liceo Scientifico Statale Emilio Gino Segrè di San Cipriano d’Aversa, impegnata da anni nella lotta contro il bullismo e la violenza di genere.

, dirigente scolastica del Liceo Scientifico Statale Emilio Gino Segrè di San Cipriano d’Aversa, impegnata da anni nella lotta contro il bullismo e la violenza di genere. Sergio Sansone, presidente associazione “Le Muse per l’Oro” impegnato da anni in attività di educazione e formazione in ambito artistico – musicale con attenzione alle persone affette da patologie invalidanti, svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Il tema scelto per questa edizione No Hate Zone – La forza di chi rispetta

vuole porre l’accento su un fenomeno sempre più diffuso, che colpisce soprattutto i più giovani e rappresenta una delle sfide educative più urgenti del nostro tempo.

L’evento sarà un momento di incontro e testimonianza, volto a sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni e il mondo della scuola sull’importanza di una cultura della legalità che parta dal rispetto reciproco e dal dialogo.