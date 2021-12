Premio Poesia a Napoli, premiazione sabato 18 allo Spazio Guida Editori.

Sabato 18 dicembre alle ore 11:00 – Spazio Guida, via Bisignano 11, Napoli

Premiazione del concorso Premio Poesia a Napoli (Guida Editori), arrivato alla quarta edizione, con la partecipazione di oltre cento aspiranti poeti. Intervengono: Costanzo Ioni, Antonio Pietropaoli. Accesso sottoposto all’esibizione del green pass rafforzato.

Qui di seguito i nomi dei finalisti:

Sezione Italiano 15 autori

Giuseppe Carlo Airaghi, Luca Ariano, Fabio Barissano, Gennaro Carbone, Floriana Coppola, Antonio Cuomo, Davide Cuorvo, Daphne Grieco, Michele Lionetti, Francesco Papallo, Silvana Pasanisi, Stefano Peressini, Federico Preziosi, Armando Saveriano, Francesco Terracciano

Sezione napoletano 11 autori

Giuseppe Capone, Renato Casolaro, Antonio Ciavolino, Vincenzo De Simone, Luigi Esposito, Ino Fragna, Giuseppe Andrea Liberti, Francesco Limite, Paolo Martino, Antonio Perrone, Raffaele Rizzo

L’Associazione Guida alla Cultura in collaborazione con Guida Editori organizza eventi e manifestazioni culturali per la promozione della lettura e del libro per contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.