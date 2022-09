Premio San Gennero World, cerimonia martedì 27 al Teatro San Ferdinando, tutti i premiati.

Decima edizione per il Premio San Gennaro, che diventa World e assume una connotazione itinerante. Saluta, per quest’anno, il sagrato del Duomo, sua storica casa, e sale sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando, martedì 27 settembre, alle 21.00, presentato, come sempre, dal direttore artistico Gianni Simioli, che, per il 2022, ha scelto partner straordinari: Franco Ricciardi, Simona Boo e Vincenzo Comunale. Organizzato dall’associazione culturale ControLuce, il Premio San Gennaro World è patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e Accademia di Belle Arti.

Il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Dries Mertens, campione immenso e uomo straordinario; Ciro Capano, uno dei volti più belli e veraci della cultura attoriale napoletana; Enzo Chiummariello, figura importante e strategica del rap game contemporaneo; Claudio Ferrante, fondatore e presidente di Artist First e docente del laboratorio di processi aziendali del Master in Comunicazione dell’Industria Discografica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Renato Lori, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; Maria Nazionale, attrice e cantante tra le più note e autorevoli rappresentanti della canzone napoletana nel mondo; Matteo Paolillo, tra i protagonisti di “Mare fuori” nei panni di Edoardo Conte, attore, cantautore con il nome d’arte Icaro, regista e sceneggiatore; Valeria Parrella, scrittrice e immensa ambasciatrice della cultura e dell’arte; 99 Posse, con il suo nucleo originario Luca “’O Zulù” Persico, Massimo Jovine e Marco Messina, insieme ai più recenti componenti della Posse Simona Boo, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito; Le Parenti di San Gennaro, un gruppo di donne che il 19 settembre di ogni anno, si siedono in prima fila al Duomo e dedicano nenie al Santo Patrono affinché il sangue si sciolga in fretta per il bene di tutto il popolo napoletano.

«Il sagrato del Duomo è stato la casa del Premio San Gennaro sin dalla prima edizione e ci ritornerà in futuro, quindi è un arrivederci (e non un addio) alla Curia e ai commercianti di via Duomo, che ringrazio per il sostegno e la vicinanza al Premio – racconta Gianni Simioli, direttore artistico del Premio San Gennaro –. Il nostro Santo Patrono appartiene alla città e da questa importante edizione, che segna il suo decennale, inizia a essere itinerante, raggiungendo tutti i quartieri di Napoli. A settembre 2022 sarà sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando. Il prossimo anno mi piacerebbe portare la sua celebrazione a Piazza Mercato».

Dal 2013, anno della sua nascita, il Premio San Gennaro è stato conferito, tra gli altri, a Andrea Bocelli, Lino Banfi, Rocco Hunt, Barbara Foria, Peppino Di Capri, Lapo Elkann, Marisa Laurito, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Mara Venier, Geolier, Luché, Luciano De Crescenzo, Tony Tammaro, Fiorella Mannoia, Luisa Ranieri, Belen Rodriguez, Ferzan Ozpetek, Lina Sastri, The Jackal, Manetti Bros, Giampaolo Morelli, Andrea Sannino, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Aldo Masullo, Gerardo Marotta, Jorit, Clementino, Paolo Isotta, Antonio Capuano.

La X edizione è stata realizzata con il prezioso supporto di Toraldo, Mulino Caputo, La Fiammante, Brigante dei Sapori, Poppella, Gruppo Gargano, Jhey Roger, Full Security, Bava, B-Rent.