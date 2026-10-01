Premio Sicurezza e Legalità – Pasquale Mandato, cerimonia venerdì 2

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Si terrà venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 10, nella Sala del Circolo Unificato del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, in piazza del Plebiscito a Napoli, la terza edizione del Premio “Sicurezza e Legalità – Pasquale Mandato”.

L’iniziativa è promossa dal presidente dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Donato Capece, insieme a Maria Grazia Mandato, figlia del maresciallo maggiore Pasquale Mandato, vittima del dovere e insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Obiettivo

Il premio nasce con l’obiettivo di mantenerne viva la memoria e, allo stesso tempo, rendere omaggio a quanti operano quotidianamente con dedizione e spirito di servizio per garantire sicurezza e legalità nel Paese.

Nel corso della cerimonia saranno premiati appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate che si sono distinti nell’esercizio del proprio dovere e nell’impegno a tutela della collettività.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Angelo Covino, presidente regionale per la Campania dell’ANPPe.

Presenti

Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, all’appuntamento prenderanno parte il sottosegretario di Stato alla Giustizia Alberto Balboni, in rappresentanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il senatore Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare antimafia, in rappresentanza della presidente Chiara Colosimo.

È inoltre previsto un videomessaggio della sottosegretaria di Stato all’Interno Wanda Ferro e un messaggio del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano.

La cerimonia sarà ospitata dal comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito, generale di corpo d’armata Andrea Di Stasio. Prevista anche la partecipazione del prefetto di Napoli Michele di Bari, dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei responsabili degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Napoli e dei rappresentanti delle altre forze dell’ordine.

L’appuntamento sarà anche un momento di memoria e riflessione sui valori della legalità, della sicurezza, del servizio e del sacrificio, nel ricordo di Pasquale Mandato e di quanti hanno dedicato il proprio impegno alla tutela dello Stato e dei cittadini.