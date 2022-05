Presentata AudioLive FM alla Stufa dei Fiori di Capodimonte.

Giovedì 26 maggio alle 12.00 nella nuova Tisaneria Bistrot del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con l’intervento del direttore Sylvain Bellenger e del responsabile di Invitalia per la misura “Cultura Crea” dott. Vittorio Fresa, è stata presentata la nuova digital radio AudioLive FM.

Nella splendida cornice della Stufa dei Fiori, alla presenza della stampa e delle istituzioni, nel contesto di quello che la direttrice artistica Rosanna Astengo ha definito un piacevole déjeuner sur l’herbe il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha aperto la presentazione del nuovo progetto dell’agenzia napoletana Livenet Srl, la digital radio AudioLive FM – musica e cultura. “La radio la ascolto ogni giorno: informazione e musica per iniziare la mia giornata. AudioLive FM ha la dimensione della mia radio preferita, France Culture, parlare di cultura con la voce per me è fondamentale, non conosco un mezzo di comunicazione più flessibile, immaginativo e discreto della radio”.

Il direttore responsabile del magazine Live Performing & Arts (di cui AudioLive FM è la voce) Stefano Valanzuolo ha affermato che parlare di cultura in radio, raccontare l’arte è motivante, perché la parola è un mezzo potentissimo e se usata bene può arrivare ovunque.

Grande l’emozione e grande soddisfazione per Rosanna Astengo che ha ideato il progetto con il socio ed editore Valerio Granato. AudioLive FM nasce dal progetto “Radio Capodimonte” che è stato il primo progetto in Europa di comunicazione radiofonica per i beni culturali.

“Vogliamo raccontare dare l’opportunità ai nostri ascoltatori di fare una nuova esperienza d’ascolto invitando tutti gli attrattori culturali ad aiutarci a creare il primo network culturale radiofonico.” Queste le parole della direttrice artistica; l’editore ha ribadito la necessità di collaborazioni sia con le istituzioni che con partner commerciali per consentire alla neonata digital radio di diventare un polo di attrazione e promozione delle eccellenze culturali italiane.

AudioLive FM si ascolta sul sito web www.audiolivefm.it

Per contatti e informazioni è possibile scrivere a info@audiolivefm.it o contattare i numeri 328 0931893 o 348 7777251.