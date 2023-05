Presentata Napoli Moda Design, dal 9 all’11 giugno al cortile del Maschio Angioino.

È stata presentata venerdì mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessore ai Giovani e Lavoro Chiara Marciani, dell’organizzatore art director Maurizio Martiniello e della giornalista Rosanna Cancellieri, la manifestazione “Napoli Moda Design 2023” che si svolgerà nel cortile del Maschio Angioino il 9-10-11 giugno.

Il tema dell’edizione 2023 sarà la natura, fonte di ispirazione per la creatività.

Nel cortile interno del Maschio Angioino verranno installate 7 torri in acciaio alte fino a 10 metri, ognuna delle quali conterrà un albero, a rimarcare la forte sensibilità green di Napoli Moda Design. Le installazioni portano la firma di Maurizio Martiniello.

Saranno tre giorni di full immersion nel mondo di chi inventa e dà forma all’estro. In esposizione ci saranno tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni di come le opere prendono forma.

Gli organizzatori hanno anche annunciato la volontà di restaurare il dipinto “La Vergine, Cristo e San Nicola” di Paolo De Matteis, oggi situato al Maschio Angioino.

L’assessore Marciani: “Siamo molto contenti di poter ospitare e di essere parte attiva in questo progetto che riguarda delle eccellenze della nostra città come moda, design e cultura in generale. È anche una maniera per far conoscere gli artisti della nostra città e tanti progetti innovativi che speriamo possano essere un volano per far emergere questi giovani artisti”

L’art director, Maurizio Martiniello: “La bellezza come protagonista della nostra anima, dell’estetica, del design, dell’architettura, della moda. Questo appuntamento, come sempre, ha l’obiettivo di valorizzare il meglio di Napoli: talento e creatività. Siamo giunti alla decima edizione, sono orgoglioso di questo traguardo. Grazie al Comune di Napoli per aver sostenuto l’iniziativa offrendo il patrocinio e grazie agli sponsor che metteranno in vetrina i loro prodotti. Opere e fashion show, tutto all’insegna della natura. Vi aspettiamo”.