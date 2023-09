Presentato Affabulazione, Espressione della Napoli Policentrica

Promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, il progetto culturale “Affabulazione”, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna con il titolo “Espressioni della Napoli Policentrica”. L’ampio cartellone di appuntamenti, che coinvolge sei municipalità e celebra grandi personaggi in vario modo legati a Napoli da Pino Daniele a Totò, Enrico Caruso, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Aldo Masullo, è stato presentato a Palazzo Cavalcanti da Sergio Locoratolo, coordinatore Politiche culturali del Comune di Napoli e Andrea Mazzucchi, consigliere del Sindaco di Napoli su Biblioteche e Programmazione culturale integrata.

«La cultura non è l’unico fiore nel giardino della bellezza. Ma è quello che tutti abbiamo l’obbligo di coltivare. Di curare, di accudire. In ogni luogo, in ogni anfratto, in ogni spigolatura. È questo il senso di Affabulazione, la rassegna di arti performative organizzata e promossa dal Comune di Napoli con le risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo – dichiara Sergio Locoratolo –. Diciannove progetti, 119 spettacoli dal vivo, 57 laboratori, tutti gratuiti, molti dei quali dedicati alle grandi personalità della cultura napoletana. È la cultura che penetra e si dirama lungo tutta la città, soprattutto in quelle che vengono ancora definite periferie, ma che invece sono gli “altri centri” di Napoli. In una visione multipolare e policentrica della città, che è da sempre quella auspicata e voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. E la presenza dei laboratori, che coinvolgono le passioni e l’entusiasmo di centinaia di bambini e di giovani, è la plastica rappresentazione della risposta, non l’unica certo, che la cultura deve offrire contro ogni atto di sopraffazione e di violenza».

«Affabulazione sta seguendo il suo naturale percorso di evoluzione, configurandosi come una fucina di idee, suggestioni e soprattutto sperimentazioni che, dopo aver creato connessioni tra e con le periferie dando vita a un unico grande sistema culturale, punta quest’anno a esplorare la storia, i temi, i volti e le espressioni di Napoli – dichiara Andrea Mazzucchi –. È un contenitore che, attraverso la narrazione del “capitale” culturale, può potenzialmente generare un valore collettivo di grande impatto anche sulle dinamiche sociali ed economiche della città».

Diciannove progetti proposti che mostrano la creatività e l’eterogeneità culturale del territorio ma anche la volontà e la capacità di dare seguito a rassegne ideate proprio per “Affabulazione” e di cui ora arriva la seconda edizione. In programma più di 100 spettacoli, rassegne e laboratori che si svolgeranno in luoghi già coinvolti nella scorsa edizione di Affabulazione, come il Teatro NEST, il Centro Asterix e le Officine San Carlo; in luoghi insoliti, come la casa circondariale “Salvia” (Poggioreale), l’oasi WWF cratere degli Astroni e Auditorium Porta del Parco di Bagnoli; e, ancora, chiese, parchi, giardini e teatri. Tra gli altri artisti coinvolti, prenderanno parte ai progetti Paolo Caiazzo, Gian Maria Cervo, Vincenzo Comunale, Francesco Di Bella, Francesco Di Leva, Fundacion Epica La Fura dels Baus, Gaetano Di Vaio, Carlo Faiello, Lucariello, PeppOh, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Francesca Rondinella, Elisabetta Serio, Peppe Servillo, Daniele Sepe, Rafael Spregelburd, Emilia Zamuner, Gianni Valentino e Lello Tramma (Totò Poetry Culture).

Nella Municipalità 4, l’associazione La Dramaturgie propone “Nuove direzioni – Rassegna di spettacolo con l’impiego di nuove tecnologie” al Centro Direzionale Isola C4 (dal 18 al 28 settembre) e Teatringestazione entra nella Casa Circondariale “Salvia” di Napoli Poggioreale con Bar-Abba- Open Day, minirassegna di tre spettacoli che si svolgeranno in un’unica giornata e vedranno protagonisti gli attori detenuti (20 novembre).

Nella Municipalità 6 arriva la seconda edizione di “EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est” rassegna a cura di Nest Napoli Est Teatro, ideata in occasione del primo anno di Affabulazione, che proporrà concerti e spettacoli teatrali al Centro Asterix e al Teatro Nest (dal 16 al 30 settembre). Alle Officine San Carlo (Stradone Vigliena 23/A), la Fondazione Teatro di San Carlo propone la rassegna “Arte al forte 4.0” (dal 12 ottobre al 25 novembre). Bus Theater e Puteca Celidonia arrivano con “Q-Est Performing art and education”, rassegna di urban art, circo, teatro, musica e danza tra le strade di Barra e nei giardini di Villa Salvietti (dal 9 al 14 ottobre). L’associazione culturale Itinearte propone la rassegna “Oltre la linea nelle periferie” nella Sala Ichos di San Giovanni a Teduccio (dal 14 al 29 ottobre). Alla Casa del Popolo di Ponticelli ci sarà “Napoli Siccome immobile” a cura dell’associazione Igor Stravinsky (dal 12 al 20 ottobre). Il Collettivo LunAzione porterà “CuciNights” al Centro polifunzionale C. Colonna (dal 20 ottobre al 24 novembre).

Anche nella Municipalità 7 c’è la seconda edizione di una rassegna nata lo scorso anno in occasione di Affabulazione, “Extra Moenia. Il Centro esploso” a cura dell’associazione Domenico Scarlatti, che tocca diversi luoghi: Piazza Guarino, Masseria Luce e Museo contadino di San Pietro a Patierno, Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, Chiesa dell’Immacolata a Capodichino (dall’1 al 28 ottobre). Con l’associazione culturale Akerusia Danza negli spazi della parrocchia e del chiostro di Santa Maria dell’Arco ci sarà la rassegna “Intrecci d’arte al Sud” (dal 15 al 18 settembre).

Nella Municipalità 8, in programma “R-Estate con noi: I Rassegna Musicale Internazionale” a cura dell’associazione Santa Maria di Loreto di Napoli nella Chiesa di Santa Maria a Piazza e all’Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico (dal 16 settembre al 21 ottobre); “The inclusive beat – danza e musica senza distanza” a cura di Movimento Danza nel Parco Corto Maltese e nel Teatro della Parrocchia S. M. Maddalena (dal 29 settembre all’1 ottobre); Minuscoli/Maiuscoli “La festa delle ragazze e dei ragazzi” a cura di Il Teatro nel Baule nell’Auditorium Jkrè (dal 4 al 12 novembre).

Nella Municipalità 9, la Fondazione F. M. Napolitano propone la rassegna “Emozioni” in sei luoghi: Parco Don Gallo, Parco Attianese, Istituto Falcone, Teatro Risorgimento, Chiesa di San Giorgio e Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (dal 17 settembre al 24 novembre); e la società cooperativa Teatro Stabile delle Arti Medievali porta “Pianura Opera House” al Parco Attianese (dal 18 al 22 settembre).

Nella Municipalità 10, al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta, l’associazione culturale Twain propone Unlock Festival (dal 15 al 21 settembre); l’associazione di promozione sociale Nakote porta “Officine green. Racconti delle cinque giornate” nell’Oasi WWF Cratere degli Astroni (dal 16 settembre all’8 ottobre); all’Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli, in programma “Armonie Flegree” a cura dell’associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti (dal 3 al 31 ottobre); con l’associazione Il Canto di Virgilio, al Teatro La Perla e nella Chiesa Maria Santissima Desolata arriva la rassegna “Pulcinella Totem. Dalle Calende alle Maschere tra Tradizione e Innovazione” (dall’11 al 29 ottobre).

Il calendario di “Affabulazione. Espressioni della Napoli Policentrica” inizia venerdì 15 settembre con la rassegna “Intrecci d’arte al Sud” che, nella Parrocchia di Santa Maria dell’Arco (Miano) propone gli spettacoli “Mediterranea” (15 settembre – ore 21.00), “Incanto” (16 settembre – ore 21.00), “Deviazione della rondine” (17 settembre – ore 21.00), “Arti in mood” (18 settembre – ore 21.00). Prenotazioni spettacoli e laboratori: 366 8711689 (Whatsapp) oppure al numero 393 6899719. Sempre venerdì 15 settembre, parte Unlock Festival al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta e propone il workshop Movimento scenico (dal 15 al 21 settembre – dalle 10.00 alle 13.00) e gli spettacoli “Isabel” (15 settembre – ore 21.00), “Come neve” (16 settembre – ore 21.00), Performance per corpi soli (16 settembre – ore 21.30), “Robin Hood” (17 settembre – ore 18.30). Prenotazione: info@cietwain.com.

Sabato 16 settembre partono “EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est”, che, per questo primo week end di programmazione, propone il concerto di Francesco Di Bella (16 settembre – ore 20.30 – Centro Asterix) e il reading teatrale I giovani Infelici da Pier Paolo Pasolini con Francesco Di Leva (17 settembre – ore 20.30 – Centro Asterix) –prenotazione spettacoli su Eventbrite; “Officine green. Racconti delle cinque giornate” negli spazi dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni con “La vera storia del Gatto con gli stivali” (16 settembre – laboratorio ore 16.30; spettacolo ore 17.30), “Pulcinella e il cane incantato” (17 settembre – laboratorio ore 16.30; spettacolo ore 17.30) – prenotazioni: infonakote@libero.it; “R-Estate con noi: I Rassegna Musicale Internazionale” nella Chiesa Santa Maria a Piazza (Chiaiano) con il concerto “Il classicismo. La scuola pianistica napoletana di G. Paisiello” (sabato 16 settembre – ore 19.30) – prenotazioni: santa_mariadiloreto@libero.it.

Domenica 17 settembre inizia la rassegna “Emozioni” con Omaggio a Pino Daniele (Parco Don Gallo a Soccavo – ore 19.00) e con “Sepè le Mokò” (Parco Attianese a Pianura – 23 settembre – ore 19.30).

Il calendario dettagliato con tutti gli spettacoli di teatro, musica e danza e i laboratori in programma sarà pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social Cultura Comune di Napoli, costantemente aggiornati.

PROGRAMMA_Affabulazione_web