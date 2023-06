Presentato Beninsieme 2023, il buono che fa bene il 5 luglio a Coroglio

Il 5 luglio a partire dalle 19.30 torna BENINSIEME, l’appuntamento benefico che quest’anno arriva alla sua tredicesima edizione. L’evento è organizzato come sempre da DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi ma quest’anno c’è una novità: la location.

Beninsieme infatti si sposta a Napoli, al Club Partenopeo di Via Coroglio. Per il terzo anno consecutivo l’appuntamento è in sinergia con Missione Effatà, presieduta da Filippo Smaldone e gode del patrocinio del Consolato del Benin a Napoli. Con una offerta minima di 40 euro sarà possibile contribuire a sostenere progetti solidali in Benin, Togo e Napoli. Quest’anno il ricavato dell’evento andrà a favore della ricostruzione del villaggio palustre di Lopkuò devastato da un incendio verificatosi nel mese di marzo. Inoltre si contribuirà a sostenere l’inizio dell’attività del Centre Maternel di Sanguerà, in periferia di Lomè (Togo) in memoria di Marina e Maria Pisani, realizzato con un lascito testamentario pervenuto a DareFuturo. Il Premio Dare Futuro Onlus 2023 sarà conferito alla memoria di Magiù Pennisi nata Radice, madre del Presidente di DareFuturo Onlus Roberto Pennisi, scomparsa il 1 dicembre 2022. Inoltre, il Consiglio Direttivo di DareFuturo ha deciso – all’insaputa del Presidente Pennisi – che dal prossimo anno il premio porterà associato il nome di Magiù Pennisi. La serata sarà animata dal live della Fierro Band, con Fabrizio e Aurelio Fierro Junior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello. L’evento sarà condotto da Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo, il report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca, Alessandro Gatto.

Il menu della serata offerto dai partners dell’evento sarà a base di pizza con le Pizze di Ammaccàmm Pizzaioli Veraci Napoletani, la Genovese con la Cipolla ramata di Montoro di Nicola Barbato, sushi di Strike a Poke, i fiocchi di neve della Pasticceria Poppella e i gelati della Gelateria del Gallo. L’agriturismo l’Antico Pozzo degli Ulivi proporrà un primo piatto a sorpresa con la partecipazione dei ragazzi della Locanda degli amori e dei sapori. Inoltre, vino a volontà e tantissimi bocconcini di squisita mozzarella di Torre lupara, il Casolare, Palato bufalino e Caseificio ABC, Allevatori Bufalini Campani. Servizio Sommelier a cura di AIS Campania, la birra di Kbirr e tanta Ferrarelle per dissetarsi.

Così ha commentato questa edizione Roberto Pennisi: “È la prima edizione che nostra madre Magiù Radice Pennisi vedrà dal cielo, dove è salita il 21 dicembre dello scorso anno. E per lenire il dolore della sua assenza gli amici del Consiglio Direttivo hanno pensato, a nostra insaputa, di assegnarle il premio DareFuturo alla sua memoria ed hanno voluto che dal prossimo anno il premio porti associato il suo nome. Della qual cosa li ringrazio dal profondo del cuore con mia sorella ed i figli Giancarlo e Valentina. E celebreremo anche una sua carissima amica, Mariateresa Pisani, la quale, devolvendo nel suo testamento una ingente somma a DareFuturo ,ha permesso la creazione in Togo di un centro materno infantile dedicato a sua figlia”.

INVITI PRESSO:

o BARRA via Bisignano 48 – Tel. 081.7648403

o CARAMANNA via Cavallerizza 2 – Tel. 081.0608740

o CONCERTERIA via M.Schipa 23 – Tel. 081.7611221

o DANISI foto via Scarlatti 200/A – Tel. 081 5787381

o GENTILE via Nisco 4 – Tel. 081.418360

o 14 POERIO travel via Poerio 14 – Tel. 081.7640623

o LE ZIRRE via San Pasquale 27 – Tel. 081.18821940

Grazie alla collaborazione di: •All Logistic Soluzioni Integrate • Ammaccàmm • Az. Agricola Gaia • Fiocco di neve di Pasticceria Poppella • Gelateria del Gallo • MSC Crociere • Unilpe nel sociale • Zerocarta Caf • Kiton • Studio Salierno • Charlatans basket Napoli • AISCampania • Strike a Poke • Gaetano de Filippo • Torre Lupara • Palato Bufalino • Il Casolare • Cantine Astroni • Cavalier Pepe • Carputo • Porto di Mola • Piscina Mirabilis • Vestini & Campagnano • le Donne del Vino • Vitis Aurunca • Kbirr • Ferrarelle • ISIS Elena di Savoia • Claudio Danisi • Giancarlo de Luca • Pippo by Capri • Ph. Alessandro Gatto • Alessandra Farinelli • Flavia Ricchi • Rosy Fusillo • Malvarosa di Rossella Guarracino • Aldo e Antonello DJ• Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo • Club Partenopeo • Circolo Nautico Posillipo • La Locanda degli amori e sapori • La Torrente • Antico Pozzo degli Ulivi • Caseificio ABC, Allevatori Bufalini Campani• Le Zirre • Masseria Torleanzi• DEFA S.r.l. • Mozzarè Casearia• Wine & The City • EDC Eventi di Classe • Laboratorio Partenopeo

CONTATTI ORGANIZZATORI E INFO

Roberto Pennisi 335.6509656, Email darefuturo@gmail.com

Filippo Smaldone 337.843227, Email info@missioneeffata.it

SOCIAL – FACEBOOK

Darefuturoonlus