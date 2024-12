Presentato il progetto Eterna Neapolis

- pubblicità -

Una nuotata celebrativa, dal Circolo Canottieri al Castel dell’Ovo (a cui prenderanno parte le uniche medaglie olimpiche del nuoto femminile di fondo Martina Grimaldi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci, con l’olimpionico greco Apostolos Tsagkarakis), in programma domani e una divisa speciale realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti che il Napoli Basket indosserà domenica in occasione del derby contro Scafati. Alla Fruit Village Arena, per l’occasione, sarà presente anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi che per la prima volta quest’anno assisterà a una partita di pallacanestro.

Sono i due elementi del progetto “Eterna Neapolis”, realizzato da un pool di imprese, con istituzioni culturali e sportive, capitanate dalla società presieduta da Federico Grassi, nato per celebrare i 2500 anni di Napoli e presentato nel corso di una conferenza stampa al MANN.

Programma illustrato da Andrea Di Nino, responsabile area marketing del club e da Enrica D’Aguanno, Coordinatrice del Dipartimento di Progettazione Artistica per l’Impresa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. La convenzione tra Accademia e Napoli Basket è stata siglata nel nome di Mario Paciolla, i cui genitori sono intervenuti in sala. Al termine della conferenza stampa è stata aperta la mostra TIME OUT realizzata dagli studenti dell’Accademia con tutti i bozzetti finalisti al contest.

Il back stage e lo sviluppo del progetto diventerà una docu-clip realizzata da USB, la web Company (rappresentata in sala da Mario Parrella) che con Squisito Eventi (presenti Raffaele Biglietto e Gianluca Pirro) e Givova (c’era il direttore marketing, Gennaro Cozzolino), compone il gruppo di società che hanno dato vita all’iniziativa. Il vincitore del contest per la realizzazione della divisa è stato Alessandro Lista.

Al tavolo dei lavori anche Alessandro dalla Salda, Ad del Napoli Basket, Ioanna Dretta, presidente Marketing Grecia e già ministro del turismo nel 2023, Ilias Tzempetonidis, Coordinatore Area Artistica e Casting Director del Teatro San Carlo. Ha concluso l’incontro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.