Presentazione delle iniziative per il 29esimo anno di attività dei laboratori di scrittura Lalineascritta diretti da Antonella Cilento mercoledì 22.

Mercoledì 22 settembre prendono il via le iniziative del 29esimo anno dei laboratori di scrittura Lalineascritta, fondati e diretti da Antonella Cilento.

Alle ore 18.00 nella sede di via Kerbaker 23 a Napoli (Galleria Vanvitelli, max 20 persone) e in diretta video sui canali social, la scrittrice insieme allo staff e a Giuseppe Montesano presenterà i corsi di scrittura e le altre attività culturali in programma dal 4 ottobre. Per partecipare occorre prenotarsi: info@lalineascritta.it

Nella stessa occasione, sarà presentato anche il manuale di scrittura creativa “La caffettiera di carta”, basato sul metodo maturato da Antonella Cilento in 30 anni di docenze nei laboratori di scrittura creativa e in uscita per Bompiani proprio mercoledì 22.

Per il 2021-2022 i corsi di scrittura annuali Lalineascritta saranno fruibili in sede (max 15 partecipanti) e in diretta web in un’aula dedicata di Zoom. Quattro i corsi che saranno attivati a partire da ottobre: LalineaPrincipianti, corso annuale con cadenza settimanale per mettere le basi, allenarsi, apprendere strumenti, trucchi e passare dalla scrittura di sé alla scrittura d’invenzione. LalineAvanzato, corso annuale con cadenza settimanale aperto a chi ha già seguito un anno di lezioni, per fissare le basi del racconto breve e lungo e approfondire le tecniche di narrazione. LalineaProgress, corso annuale con cadenza settimanale aperto a chi ha seguito già due anni di lezioni, per lavorare sul racconto lungo e sulle basi del romanzo. A questi si aggiungono anche i tradizionali corsi in webconference Così lontano, così vicino, che sviluppano tematiche della narrazione con cadenza quindicinale in laboratori serali.

Durante l’incontro, si parlerà anche di Viaggio al termine del romanzo, il percorso di tutoraggio al romanzo con ospiti del mondo editoriale, che da novembre inaugura la nuova edizione biennale cui si partecipa per selezione.

Si racconterà anche della quarta edizione del master in scrittura e editoria, Sema. I mestieri della scrittura dall’artigianato al digitale, che Lalineascritta realizza in collaborazione con Università Suor Orsola Benincasa e della tredicesima edizione di Strane Coppie, rassegna di letteratura internazionale quest’anno aperta all’incrocio fra letteratura e musica, con inizio il 14 ottobre.

https://www.lalineascritta.it/

info@lalineascritta.it

Telefono: 081.5564013

Cell: 342.6075190