Presepe Vivente in abiti storici al Duomo ed al Carmine

Sarà rappresentato giovedì 18 dicembre alle ore 11,00 nella chiesa cattedrale di Napoli e venerdì 19 dicembre alle ore 11,45 nella Basilica del Carmine Maggiore della stessa città partenopea il “Presepe Vivente in abiti storici” organizzato dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Isabella d’Este – Caracciolo” di Napoli.

Fortemente voluto dal dirigente scolastico, la dott.ssa Giovanna Scala, la manifestazione vede la partecipazione di autorità politiche, civili e militari e numerose comunità scolastiche di Napoli e provincia che hanno accolto l’invito.

I costumi del Presepe Vivente, custoditi nel Museo Fashion Design, allestito all’interno dell’istituto, sono stati ideati, progettati e realizzati dagli allievi, sotto la guida dei docenti, nei laboratori della scuola. Indossati dalle studentesse e dagli studenti e da alcuni genitori, sono circa 100 e rappresentano le figure tradizionali del presepe in un excursus che va dal Quattrocento all’Ottocento. Tra di esse spicca il nucleo della Natività, ispirato alle opere di Gentile da Fabriano, e gli abiti che raffigurano Ferdinando d’Aragona, re di Napoli, e la moglie.

Tra letture tratte dalle opere di Erri De Luca e Bertold Brecht e canti natalizi della tradizione popolare napoletana ed europea accompagnati all’organo dal M° Francesco Carbone ed eseguiti dal basso baritono M° Pietro Di Bianco, fanno ingresso in duomo tutti i personaggi del presepe, nobili e popolane, vestiti in abiti storici, e poi Maria e Giuseppe che, recando tra le mani il Bambino, raggiungeranno la zona absidale dove si comporrà la natività. I Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre entreranno in duomo e, recandosi alla capanna, offriranno al Bambino l’oro, l’incenso e la mirra.

Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, porterà i saluti del sindaco Gaetano Manfredi. Interverrà anche la Marina Militare Italiana con la presenza dell’ammiraglio Vincenzo Montanaro, i Vigili del Fuoco con il comandante Giuseppe Paduano.

Il cardinale arcivescovo Domenico Battaglia sarà rappresentato dal vicario generale.

Venerdì 19 dicembre, a partire dalle 11,45, il presepe sarà rappresentato nella Basilica del Carmine Maggiore dove gli studenti dell’indirizzo alberghiero della sede di Fontanelle offriranno agli ospiti della mensa “Padre Elia Alleva” 500 porzioni di struffoli.

L’ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo” non è nuovo a questa iniziativa natalizia che porta avanti da molti anni, con l’intento di sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e ai bisogni dei meno fortunati, nel rispetto delle diversità culturali, etniche, religiose di ciascuno. Il Natale è festa cristiana ma diventa momento di unione e di condivisione per tutti, al di là delle personali convinzioni religiose.

Lo staff del “D’Este – Caracciolo” è convinto che la formazione dei giovani si faccia anche fuori dalle mura scolastiche, e spesso i luoghi “alternativi” – cinema, musei, piazze, chiese, mense – diventano le aule dove gli studenti apprendono ad essere uomini e donne migliori.