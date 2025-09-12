Prevenire i suicidi, Comune e Telefono Amico insieme domenica 14

Il suicidio è una delle principali cause di morte nel mondo, ma è anche una delle più prevenibili. Parlare del suicidio può salvare vite. Non parlarne è un suicidio.  Perché è importante parlarne?  Perché  può aiutare a rompere il silenzio e a fornire il supporto necessario a chi ne ha bisogno.
Telefono Amico Napoli è qui per ascoltare, offrire sostegno e fare la differenza. Vieni a trovarci e fai la tua parte. 
La tua presenza può fare la differenza. Unisciti a noi in Piazza del Gesù per saperne di più su come possiamo prevenire il suicidio insieme. 
Partecipa alle nostre attività, parla con i nostri volontari e scopri come puoi contribuire a salvare vite.
Contatti • Telefono: 02/23272327 • WhatsApp: 3240117252 • Email: amica@sito.telefonoamico.it • Sito web: www.telefonoamico.it

