Primi Vespri per San Gennaro, l’invito del Cardinale Battaglia

Carissimi presbiteri, religiose, religiosi, sorelle e fratelli tutti della nostra amata Chiesa di Napoli,

in questi ultimi quattro anni abbiamo camminato insieme in un percorso di ascolto, condivisione e discernimento che ha generatoi frutti del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, vissuto in comunione con il Sinodo della Chiesa Universale e con quello delle Chiese in Italia. È stato un cammino bello e impegnativo, fatto di incontri, riflessioni e sogni condivisi per la nostra Chiesa e per il bene delle persone che ci sono affidate.

Adesso arriva il tempo di un passo nuovo: la consegna degli Orientamenti Pastorali, che oltre a essere un documento, sono un invito a continuare a camminare insieme, a essere al servizio della nostra Chiesa particolare, a vivere la nostra vocazione con entusiasmo e corresponsabilità. È l’inizio di una fase di attuazione, di impegno concreto e di rinnovata attenzione alle comunità, ai giovani, alle famiglie, ai bambini, a chi soffre e fa più fatica e a chi cerca la bellezza del Vangelo nella vita di tutti i giorni.

Vorrei che nel vivere questo momento ognuno possa sentirsi protagonista, parte di un progetto più grande che può essere realizzato soltanto con il contributo di tutti: presbiteri, comunità religiose, aggregazioni laicali, movimenti e associazioni, uomini e donne di buona volontà.

Per questo, con cuore trepidante e ricolmo di gioia, vi invito a partecipare alla preghiera dei Primi Vespri della Solennità di San Gennaro, nostro Santo Patrono, che celebreremo insieme nella Cattedrale di Napoli, giovedì 18 settembre 2025 alle ore 18,00.

Vi aspetto per pregare, ringraziare e guardare insieme al presente per sognare e costruire il futuro, con la certezza che camminiamo come Chiesa viva e accogliente, una Chiesa dalle porte aperte, che si mette in ascolto e si lascia guidare dallo Spirito.

Con affetto di padre. † don Mimmo Battaglia