Procida 2022, annullo filatelico Poste Italiane sabato 9.

Poste Italiane informa che domani, 9 aprile, in occasione della cerimonia inaugurale ”Procida Capitale Italiana Della Culturale”, sarà disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: “ Procida Capitale Italiana Della Culturale – Cerimonia Augurale – 9.4.2022 – 80079 Procida (NA)”. Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto dal Comune di Procida, tutte le corrispondenze presentate presso il porto Marina di Procida, in via Roma, 133 – 80079 Procida (Na), il giorno 9 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Filiale Caserta 1/ C.A. Paola Esposito Piazza Duomo, 12 – 81100 Caserta (tel. 0823 527346).