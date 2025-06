Progetti in volo con Gesac

- pubblicità -

“Progetti in Volo” è un’iniziativa promossa da GESAC a favore dei quartieri della VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), fondato su una strategia integrata che utilizza sport, arte e cultura come leve per promuovere coesione sociale e crescita territoriale. Il progetto rappresenta un modello innovativo di responsabilità sociale d’azienda che vede collaborare pubblico, privato e realtà culturali, con l’obiettivo di generare opportunità concrete di sviluppo per le comunità locali, trasformando i quartieri in laboratori di creatività e inclusione.

La presentazione oggi, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, l’Amministratore Delegato di GESAC Roberto Barbieri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e rappresentanti dei partner coinvolti: Domenico Basso, Direttore Operativo Teatro Stabile di Napoli e Angela Tecce, Presidente del Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina – Museo Madre.

Quattro le iniziative messe in campo, che spaziano dallo sport all’arte: Flybasket, Segui la voce, In volo con l’arte e La magia delle parole, il fascino delle storie.

In collaborazione con Napoli Basket, GESAC ha promosso la riqualificazione di due playground: uno all’interno dell’I.C. Rodari – Moscati (Plesso Picasso), aperto anche il pomeriggio, e l’altro all’aperto nel quartiere di Secondigliano, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione, avvicinando i giovani al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione. Per trasmettere i valori positivi dello sport, all’iniziativa Flybasket hanno partecipato anche i giocatori e il coach della squadra, e agli studenti è stata data la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato, vivendo dal vivo le sfide dello sport professionistico.

Segui la voce è il percorso teatrale ideato da Putéca Celidonia, compagnia nata dalla scuola del Teatro Stabile di Napoli, che ha proposto e supervisionato il progetto rivolto a 25 ragazze e ragazzi tra i 9 e i 13 anni di San Pietro a Patierno. La prima fase prevede un campo estivo mirato ad approfondire il linguaggio teatrale per poi proseguire a settembre con incontri settimanali presso l’Auditorium di San Pietro. Il progetto prevede che i ragazzi intervistino gli abitanti del quartiere per raccogliere storie, memorie e tradizioni locali, che verranno poi riscritte e interpretate sotto forma di podcast. Questi contenuti saranno accessibili tramite QR code installati in diversi punti del territorio, dando vita a un itinerario culturale diffuso: un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui la storia del quartiere viene raccontata attraverso lo sguardo dei bambini e dei ragazzi del laboratorio, creando uno spazio di memoria condivisa e di dialogo tra generazioni.

In collaborazione con il Museo Madre, GESAC ha promosso In volo con l’arte: una serie di laboratori creativi pomeridiani, in orario extra scolastico, rivolti agli alunni degli Istituti Comprensivi di Miano come integrazione dell’offerta formativa. Il Madre ha selezionato il format da proporre alle scuole, composto da due laboratori concepiti da artisti di fama internazionale e da incontri a cura del team educativo del museo. I due artisti coinvolti sono Walter Maioli, che ha guidato un laboratorio musicale di esplorazione sonora attraverso oggetti e strumenti antichi, e Marco Pio Mucci, che ha ideato un workshop sulla rappresentazione di Napoli nell’arte e sulla creazione di prototipi per le maglie del club calcistico partenopeo.

La magia delle parole, il fascino delle storie è il percorso di scrittura creativa e tecniche narrative diretto dallo scrittore ed editor Giuseppe Pompameo, con la collaborazione dello scrittore Maurizio de Giovanni, rivolto a 25 ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Il laboratorio, che partirà con il nuovo anno scolastico, prevede dodici incontri settimanali di due ore ciascuno, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura e alla scrittura, fornendo loro strumenti teorici e pratici per un approccio consapevole all’esperienza narrativa così da valorizzare le capacità individuali.

“Progetti in volo è molto più di una semplice iniziativa di responsabilità sociale d’impresa: è l’espressione concreta del nostro impegno verso il territorio che ci ospita. Come GESAC, sentiamo il dovere morale di restituire bellezza, cultura e opportunità alle comunità di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno. Avvalendoci di straordinari partner, abbiamo puntato su percorsi formativi di qualità rivolti ai giovani: offrire loro nuove competenze, nuovi orizzonti e nuove passioni significa contribuire alla costruzione di una comunità più forte, più unita e ricca di talenti. Ci auguriamo che queste esperienze possano davvero fare la differenza nella crescita dei ragazzi coinvolti, offrendo loro nuovi strumenti per immaginare e realizzare un futuro migliore”, ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC.

“L’iniziativa Progetti in Volo è un esempio di proficua collaborazione tra pubblico, privato e realtà culturali per la rinascita e valorizzazione dei singoli territori. Gli investimenti non devono mai essere fini a stessi, ma devono produrre ricadute sociali. I percorsi partecipativi che coinvolgono i giovani della VII Municipalità offrono opportunità eterogenee: dallo sport al teatro, dall’arte alla scrittura creativa. Si tratta di un modello innovativo e che, con concretezza, attraverso la cultura, promuove la crescita di un’intera comunità. Credo molto nella necessità di replicare simili iniziative in ogni realtà locale. L’iniziativa di Gesac, che gestisce un aeroporto sempre più frequentato su cui stiamo lavorando come Amministrazione, va in tale direzione: è fondamentale lavorare per rendere la cultura, lo sport, l’arte, pienamente accessibili, oltre ogni differenza, condizione materiale, sociale ed economica”. Così il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.