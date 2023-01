Provini aperti per il cast del memorial Pino Daniele.

Provini aperti per far parte del cast del memorial dedicato a Pino Daniele.

Si terranno il 16 e il 17 Gennaio 2023 dalle ore 10.30 presso Casa della Musica i provini per artisti solisti under 3° e cover band senza limiti d’età, in palio la possibilità di aggiudicarsi un posto sul palco del memorial Je sto Vicino a te 68, dedicato a Pino Daniele. La giuria composta da Adriano Pennino, Giorgio Verdelli, Nello Daniele, Marco Zurzolo e Geppino Afeltra avrà il difficile compito di selezionare un vincitore per entrambe le categorie che entreranno a far parte del cast del Memorial in programma il 19 Marzo 2023 presso il Teatro Palapartenope di Napoli. Il cast artistico dell’evento più longevo dedicato alla memoria di Pino Daniele è ancora top secret, ma come sempre non mancheranno nomi di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale. L’appuntamento per i solisti under 30 è fissato per il 16 Gennaio dalle ore 10.30 mentre per le cover band senza limiti d’età è per il 17 gennaio dalle ore 10.30. I partecipanti dovranno reinterpretare esprimendo la propria creatività sulla base del personale sentire e delle conoscenze e competenze individuali un brano a scelta di Pino Daniele. L’esecuzione del brano potrà essere fedele all’originale o rivista. Saranno ammesse interpretazioni del brano eseguito in “versione strumentale”, “a cappella” ovvero con il solo utilizzo del canto individuale o corale, che in versione “voce e musica”.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento: memorialjestovicinoate@gmail.com