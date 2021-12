Provini, studio e progetti: il Natale di Agata Fortis

I viaggi sono tra le sue passioni ma il suo mestiere è al primo posto. Quando abbiamo chiesto ad Agata Fortis come ha trascorso l’immacolata, ha risposto che “fortunatamente” aveva disdetto in tempo una partenza…Per studiare. Ha aggiunto che questo periodo è molto presa dalla preparazione di diversi provini, che riesce a programmare ben poco invece la sua vita privata ma che va benissimo così (sorride).

<<Amo quello che faccio e ogni provino è una sfida per la quale sono grata!>>

A proposito di lavori in corso, ci racconti l’esperienza al 48 ore film Fest?

Bellissima, coinvolgente. Emozionante a dir poco e stancante da morire (ho dormito 4 ore in due giorni). Realizzare un cortometraggio in sole 48h dal nulla, crea un peculiare ed incredibile affiatamento! E per noi interpreti è davvero una bella sfida doverci calare in un personaggio ed in una storia che abbiamo letto soltanto il minuto prima. Per fortuna ho avuto il piacere di lavorare con i ragazzi della Vitruvio Enternainment che sono davvero dei grandi professionisti.

Provini, iniziative, progetti: quali novità all’orizzonte?

Ho finito proprio ora alcuni lavori che spero vedrete presto e al momento sto incrociando le dita per alcuni provini fatti …Chissà!!

In che modo trascorrerai le feste di Natale?

Le trascorrerò con la mia famiglia, circondata dagli affetti più cari e di certo riposandomi un po’.

Aspettative per il 2022…

Tanti nuovi coinvolgenti progetti! Spero di ampliare le mie esperienze sia in campo cinematografico e televisivo che a teatro…Se devo dirla tutta, uno dei miei sogni sarebbe quello di prendere parte ad un musical!