Puma x Garfield Capsule Collection.

PUMA e l’iconico personaggio dei fumetti GARFIELD hanno collaborato per realizzare una collezione di debutto per adulti e bambini.

Ispirata all’amato gatto dei cartoni animati e al suo amore per il cibo, la collezione è tutta incentrata sul market PUMA x GARFIELD, offrendo deliziose prelibatezze per gatti affamati. I design giocosi, sia per gli adulti che per i bambini, si contraddistinguono per colori vivaci e grafiche divertenti: il risultato è una collezione streetwear irriverente e spiritosa.

La collezione per adulti comprende hoodies, tees, shorts e sweatpants con grafiche in co-branding. Per le sneakers, la classica Suede utilizza una grafica audace e dettagli giocosi come un hangtag con la frase “Big fat hairy deal!”. La collezione include anche un paio di soffici Leadcat che ricordano Garfield. Un cappello, un backpack e una shopper completano gli accessori.

La linea per bambini include tees, hoodies e shorts, oltre a un set per neonati e jogger. L’offerta di calzature ha un design simile agli stili per adulti, con le Suede che arrivano in taglia junior, pre-school e infant e le Leadcat disponibili per junior e pre-school. I bambini possono divertirsi con accessori come una borsa a tracolla e un marsupio con la faccia di Garfield sul davanti.

Creato dal fumettista Jim Davis, Garfield è il fumetto più diffuso al mondo. Garfield è un gatto soriano, simpatico ma egoista, sarcastico, pigro e sorprendentemente imprevedibile. Dal suo lancio nel 1978, il famoso gatto ha generato film, programmi TV, spettacoli teatrali e merchandising, e ha ricevuto quattro Emmy Awards come miglior programma d’animazione. Nel 2019, Paramount Global ha acquisito la proprietà di Paws, Inc. che detiene i diritti sul franchise di Garfield.

La collezione PUMA x GARFIELD è disponibile online al sito PUMA.com, nei PUMA Store e in selezionati retailer.