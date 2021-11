Punk Tank Cafè, gli appuntamenti della settimana.

Programmazione (in aggiornamento!) prossimi Eventi del Punk Tank Café.

Dicembre 2021 inizia al Punk Tank Café con una molteplicità di eventi che spaziano tra la letteratura, l’arte e la musica dal vivo, ospitando nomi noti ed anche a voci emergenti, confermando ancora una volta l’eclettismo della sua anima e la voglia di offrire un luogo in cui ogni forma d’arte abbia spazio e possibilità di esprimersi, anche contemporaneamente. Pertanto Pier Paolo Polcari si esibirà nel suo ultimo progetto live “Globalista”, il 2 dicembre e ispirata dalla musica una giovane artista, terrà una sua estemporanea di pittura. Esibizioni live e presentazioni di libri di artisti e autori emergenti si alterneranno a nomi di rilievo, quali il poeta “Cinaski” che il 3 dicembre terrà un reading della sua ultima opera “I (miei) poeti rock, incontri tra delirio e realtà”; e, il 10 dicembre, Massimo Zamboni, presenterà il suo libro “la trionferà” e regalerà anche una perfomance in acustico.

Si Allega programmazione completa per questi inizi di Dicembre e in calce i link degli eventi sulla pagina facebook

PROGRAMMAZONE EVENTI Punk Tank Café(IN AGGIORNAMENTO)

