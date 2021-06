Punk Tank Café, nuova apertura in Piazza Dante.

Nasce, dall’ Associazione Culturale Punk Tank, fondata con l’intento di diffondere arte e cultura, il Punk Tank Café ~ Bring Chaos into Order : una nuova dinamica realtà nel centro storico di Napoli.

In concomitanza con i 40 anni dell’album de The Clash “London Calling”, l’associazione è stata inaugurata nell’ottobre 2019, con una settimana di eventi dedicati al Punk: una mostra fotografica sul suddetto album, nata grazie alla collaborazione con il Museum of London, corsi per bambini, vernissage, un Talk sulla Napoli Punk con l’intervento di Toty Ruggeri e Davide Morgera, sono solo i primi esempi delle attività dell’associazione.

Ogni evento è sempre caratterizzato da una commostione di generi, così da dare spazio e visibilità ad ogni forma di espressione culturale: la presentazione del libro di Alessia Masini “Siamo Nati da soli. Punk, rock e politica in Italia e in Gran Bretagna (1977 – 1984)” ha avuto un accompagnamento musicale dedicato o ancora il reading dedicato a Burroughs ha avuto da sfondo una mostra fotografica degli artisti Kyle Thompson e Mario Ferrara.

Tutto ciò è l’essenza dell’Associazione, ma la voglia di continuare a respirare musica, arte, letteratura, di ospitare artisti conclamati ed emergenti, ha bisogno di un nuovo e più grande spazio: il Punk Tank Cafè!

Un locale dall’anima molteplice, composto su due livelli a Piazza Dante, il Punk Tank Café è caffè letterario, birreria, vini e aperitivi, cocktail bar, book store e music store tematici e ancora spazio espositivo e per eventi live e culturali, un luogo che vuole dare spazio a tutte le forme di espressione artistica e culturale e che accoglie tutti, perché il punk è anche inclusività.