Qualcosa è andato storto, Andrea Di Castro al Punk Tank Cafè venerdì 20.

IL PUNK TANK CAFE’, VENERDI’ 20 GENNAIO, SI APRE ALLA STAND UP COMEDY SHOW CON ANDREA DI CASTRO E IL SUO SPETTACOLO “QUALCOSA E’ ANDATO STORTO”. GRADITA PRENOTAZIONE QUALCOSA E’ ANDATO STORTO La vita, lo sappiamo, è fatta di scelte e diventare adulti significa assumersi la responsabilità di ciascuna di esse.

Quando, però, ogni tua scelta si rivela sbagliata, le suddette responsabilità finisci col dartele in faccia, fortissimo, sui denti.

Ma non importa perché, alla fine, quello che conta davvero nella vita è essere felici ed essere felici è impossibile. Non ci resta, dunque, che apprezzare quelle piccole cose capaci di regalarci fugaci momenti di buonumore e serenità.

O, in alternativa, bere fino a perdere i sensi.

Uno spettacolo comico che risponde a domande importanti, come: “I soldi fanno la felicità?”, “Perché il pianto dei bambini ci dà tanto fastidio?”, ma soprattutto: “Simba

meritava il trono della Rupe dei Re?”

Un monologo povero di entusiasmo e privo di dignità, che diffida della pornografia

quanto dell’autorità e che nutre seri dubbi sul fatto che l’essere umano sia la specie più intelligente del pianeta.

Però, niente paura, c’è ancora speranza. Perché se è vero che qualcosa è andato storto, è altrettanto vero che poteva andare peggio.

ANDREA DI CASTRO

Sceneggiatore. Comico. Stronzo. Ma mica per davvero.

Dal 2016 lavora con precaria soddisfazione come sceneggiatore e autore, collaborando con varie case di produzione del panorama nazionale.

Nel 2021 è nel cast del programma Stand Up Comedy di Comedy Central IT.

Nello stesso anno vince il Premio Massimo Troisi come miglior attore comico e questo la dice lunga dello stato in cui versa oggi la cultura nel nostro Paese.

Quando, a 6 anni, il suo migliore amico, Confucio, gli disse: “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”, lui ha pensato: “Daje, ché tanto quello che amo più di ogni altra cosa al mondo è non fare un cazzo!”

Il resto è storia.