Qualiano: arrivano i casting di Zecchino d’Oro 2023 domenica 18.

Torna in Campania il Casting Tour di Zecchino d’Oro. Domenica 18 settembre a Qualiano (NA), tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d’Oro.

L’appuntamento è in Piazza del Municipio, domenica 18 settembre dalle 10 alle 17: una giornata intera dedicata ai più piccoli, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme. Per partecipare ai casting e provare a diventare uno dei solisti di Zecchino d’Oro 2023 è necessario iscriversi, sul sito: https://zecchinodoro.org/stage/qualiano/. La partecipazione è gratuita.

Sul sito è disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che contiene i grandi classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare.

I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione, che si terrà nel corso del 2023.

Dopo due anni di lontananza si è tornati, nel 2022, a incontrarsi, in piena sicurezza, cantare e divertirsi insieme con le canzoni più belle dello Zecchino d’Oro. Per scoprire la vera ricchezza di Zecchino d’Oro: imparare a esprimere sé stessi e accogliere gli altri.

Per ulteriori informazioni:

www.zecchinodoro.org

www.antoniano.it