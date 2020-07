Quartetto Felix per il secondo appuntamento di “Musica al Centro Antico” sabato 11 alla Domus Ars.

Sabato 11 luglio 2020, con inizio alle ore 19:00, Klavierquartett alla Domus Ars di Via Santa Chiara 10.

Per il secondo appuntamento della rassegna “Musica al Centro Antico”, a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, il Quartetto Felix sarà protagonista di un percorso denso e avvincente attraverso la forma del quartetto costituito da pianoforte e archi, che toccherà il Quartetto WoO 36 n. 1 in mi bemolle maggiore di un Beethoven quindicenne, omaggio del giovane genio, di cui quest’anno si celebrano i 250 anni dalla nascita, al più felice classicismo viennese; e il Quartetto op. 47 di Robert Schumann, un capolavoro in bilico tra slancio romantico e luminoso equilibrio formale.

Il Quartetto Felix, premio Sinopoli 2017, già ospite abituale di importanti istituzioni concertistiche italiane ed estere, è stato fondato nel 2015 da quattro giovani campani incontratisi all’interno dei corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e sono: Marina Pellegrino (Pianoforte), Vincenzo Meriani (Violino), Francesco Venga (Viola), Matteo Parisi (Violoncello).

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, tutti distanziati e in sicurezza, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@nuovaorchestrascarlatti.it(Indicando nome e cognome di ciascun partecipante, recapito telefonico e segnalando, per opportuna distribuzione dei posti, se componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi).

Per informazioni telefonare allo 0812535984.