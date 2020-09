Quattrozampeinfiera, 19 e 20 settembre alla Mostra d’Oltremare.

Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia ci sarà e sarà Napoli, nel weekend del 19 e 20 settembre, a ospitarla in versione outdoor.

Alla Mostra d’Oltremare tutti all’aperto con i propri amici a quattro zampe per un divertimento garantito.

In totale sicurezza, espositori e visitatori potranno trascorrere 2 giornate di informazione, formazione e divertimento.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno incontrare le aziende per scoprire le novità di mercato, testare e acquistare prodotti e servizi.

Nella splendida e rigogliosa cornice partenopea della Mostra, saranno numerosissime le attività sportive, le sfilate e i giochi da provare col proprio cane per trascorrere una giornata di puro divertimento.

Spazio alle sfilate col proprio cane, tutti potranno partecipare alla sfilata Doggy Show by Monge e per i più sportivi, il richiestissimo Trofeo Quattrozampeinfiera by Natural Trainer dove si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, come la DogAgility, la Rally o, lo Splash Dog e il Free Style in acqua.

All’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso by Natural Trainer, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso, al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane e nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi

Un dj set intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti.

Sarà possibile anche pranzare “open air” nell’area picnic con i propri congiunti per rilassarsi nella splendida struttura della Mostra.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– prezzo intero 11 euro

– buono Sconto 8 euro

– on line dal sito www.quattrozampeinfiera.it 6 euro

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

DOG ACTIVITIES DI NAPOLI

BATTESIMO DELL’ACQUA by NATURAL TRAINER – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.



CAMPO MACERIE CANI EROI by NATURAL TRAINER – CSEN SOCCORSO

In questa area saranno diverse le dimostrazioni effettuate dalle squadre dello CSEN SOCCORSO e numerose le attività che i visitatori stessi potranno testare con i loro cani per vivere UN GIORNO DA EROI!

DOG AGILITY by NATURAL TRAINER – CENTRO CINOFILO IL BRANCO

Ostacoli, tunnel, slalom, passerelle… a disposizione di tutti i visitatori e dei loro cani per approcciare questa splendida disciplina fatta di agilità, scatti, salti e tanto divertimento…



ATTIVAZIONE MENTALE – CENTRO CINOFILO BAUTOPIA ASD

Consiste nel proporre al cane una serie di giochi di Problem Solving da risolvere in totale autonomia. Tale disciplina non si avvale di giochi acquistati, in quanto non viene mai proposto allo stesso cane più di poche volte, poiché se così non fosse, questi farebbe per risolverlo solo uno sforzo di memoria, senza mettersi in gioco ed acquisire reali e nuove competenze. Per cui l’istruttore di attivazione mentale, costruisce artigianalmente tutti i suoi giochi in base alle competenze che vuole instillare nel cane.



EDUCAZIONE CINOFILA – CENTRO CINOFILO BAUTOPIA AS

Educare, dal latino ex-ducere, ossia “tirare fuori”. Il nostro concetto di educazione affonda le sue radici nella stessa etimologia del termine dal quale deriva. Non siamo degli “addestratori”, non ci importa tanto insegnare ai cani a mettere in scena una coreografia, ma ci interessa aiutarli ad esprimere a pieno il proprio potenziale, essere in grado di vivere serenamente al fianco del proprio compagno umano, il tutto attraverso metodi MAI coercitivi.



OBIETTIVO BENESSERE! – H2O DOG

La fisioterapia veterinaria come tecnica riabilitativa o strumento per il raggiungimento del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Impariamo a conoscere la fisioterapia come recupero funzionale, sostegno nelle fasi di crescita del cucciolo o preparazione atletica.



DISC DOG by CONDROGEN INNOVET – ADRIAN STOICA DOGCOAH

Allo stand Condrogen by Innovet, ospiti d’eccezione: Adrian Stoica – dog coach internazionale e pluri Campione del Mondo di disc dog – e i suoi spettacolari cani! Ti aspettiamo per regalare a te e il tuo cane mini lezioni personalizzate su come giocare con il massimo del divertimento per entrambi. Perché il gioco è una cosa seria!



RAOLLY O – IL BRANCO

Insegna al tuo cane un comportamento controllato e collaborativo, in armonia cane-conduttore per un’intesa perfetta anche quando il cane si trova distante da te!



DOG DANCE – IL BRANCO

Insegna al tuo cane a seguire i tuoi passi, un modo divertente per migliorare l’affinità tra cane e umano a tempo di musica!

NOSE WORKING – IL BRANCO

Tutti i cani hanno un buon naso! Sviluppa le grandi capacità olfattive del tuo cane attraverso un divertente gioco di naso!

Un’attività nella quale possono essere impiegati cani di tutte le razze e non, di tutte le taglie e di tutti i tipi, compresi cani anziani o portatori di handicap fisici. Per tutti sarà un’attività completa che comporta esercizio fisico e mentale.