Quattrozampeinfiera a Napoli, per gli amanti di cani e gatti, sabato 13 e domenica 14 alla Mostra d’Oltremare

Due giorni bastano per emozionarsi davvero? Quattrozampeinfiera riesce sempre nell’intento. Per gli amanti dei cani e dei gatti del territorio campano e non solo, sta arrivando il primo evento in Italia del mondo pet. Quattrozampeinfiera sarà presente sabato, 13 edomenica, 14 aprile a Napoli presso la Mostra D’Oltremare.

Tantissime le attività presenti in fiera per tutti i can: AquaDog, Dog Agility, Rally O, Hoopers, Obedience, Bike Jouring e CaniCross sono solo alcune delle discipline che si terranno nei due giorni con educatori esperti che metteranno alla prova i nostri fedeli amici. Ma non è tutto… ci saranno anche sessioni di toelettatura con consigli utilissimi e brand di tutti i tipi per uno shopping innovativo.

Il programma, ricco e diversificato, permetterà ai partecipanti di essere veri e propri protagonisti di questi due giorni dedicati all’amore a quattro zampe, attraverso le numerose gare amatoriali pensate in tutto e per tutto sia per i cani che per i gatti sul Red Carpet di Quattrozampeinfiera; dalla Friends Show by Monge alla Dog Winner targata Farmina, cani e gatti saranno le vere star e potranno sfilare in tutta la loro bellezza e unicità.

Per arricchire le 2 giornate, verranno proposte attività ludiche e formative per rafforzare il legame con i propri animali, mantenerli puliti e imparare ad impartire comandi di base, oltre a scoprire similitudini e differenze tra i sensi umani e cinofili.

In questa tappa partenopea si terrà anche il premio GIST – Animal Travel Award, delGruppo Italiano Stampa Turistica e di cui QuattroZampeInFiera è media partner, che sarà assegnato alle strutture più meritevoli promotrici del turismo “a sei zampe”. Il premio interesserà numerose categorie per valorizzare le strutture ricettive pet friendly ma anche per incoraggiare le vacanze con gli animali da compagnia, sensibilizzando a tale ospitalità nell’ottica di un contrasto agli abbandoni (leggi il bando: https://www.gist.it/pubblicato-il-bando-del-gist-animal-travel-award/).

“L’istituzione di questo premio rappresenta un’opportunità unica per le strutture turistiche e per tutti coloro che sono coinvolti nel settore” – afferma Alessandra Aspesi, responsabile comunicazione e marketing Quattrozampeinfiera – “Offre la possibilità di fornire informazioni, proporre soluzioni e premiare coloro che si distinguono per la dedizione verso gli amici a quattro zampe. La promozione di questo nuovo approccio al viaggio e la diffusione della cultura della condivisione delle esperienze di viaggio con gli animali domestici sono fondamentali. Questo premio si propone come un modello esemplare da seguire e non solo riconosce il valore delle strutture che accolgono animali domestici, ma promuove anche uno spirito di condivisione e di responsabilità nei confronti dei nostri amici animali.”

La premiazione dei vincitori si terrà all’interno di Quattrozampeinfiera Napoli, sabato 13 aprile, alle ore 14.30, presso la Mostra D’Oltremare.

Per ulteriori informazioni

info@quattrozampeinfiera.it – 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

Orari

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00 – chiusura casse 18.00

Tariffe biglietti

Intero: € 12

Con sconto: € 9 – scaricabile online

Online: € 8.5

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

DOG ACTIVITIES

RICERCA TARTUFO – FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILA

È una disciplina sportiva che insegna come approcciarsi ai nostri amici a quattro zampe al mondo della ricerca del tartufo. Insegna ad associare l’odore del tartufo e trovarlo, è un’attività che stimola e migliorauno dei sensi più importante del nostro amico peloso ovvero l’olfatto.

RALLY O – FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILA

È una disciplina sportiva cinofila aperta a tutti i cani senza discriminazione di età, taglia o razza ed a tutti i conduttori. Favorisce una corretta relazione tra cane e conduttore ed è basata sulla reciproca fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione. La disciplina prevede che il binomio ed il conduttore compiano insieme un percorso costituito da delle stazioni, segnalate da cartelli, lungo il quale vengano eseguiti degli esercizi nel minor tempo possibile e con la maggiore precisione possibile. L’aspetto che rende unica la Rally-O è che gli esercizi richiesti non sono unicamente quelli di obbedienza di base ed avanzata ma anche quelli di movimento come: slalom, salto, spirali, svolte. Non è quindi una disciplina statica e monotona né per il cane né per l’umano.

OBEDIENCE – FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILA

È una disciplina nata per valutare le capacità di un binomio uomo-cane di eseguire una routine di esercizi. È aperta a tutti i cani di età superiore ai 12 mesi. La disciplina ha come fine, quello di insegnare al cane un comportamento controllato e collaborativo, la disciplina implica infatti una buona armonia cane-conduttore e porta ad un’intesa perfetta anche nel caso in cui il cane si trovi distante da quest’ultimo.

CANICROSS – Cinzia Signoretti – FANTASTICANE

Si tratta di un’attività di corsa su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. È adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al conduttore.

DOG-SCOOTER – Cinzia Signoretti – FANTASTICANE

Si tratta di un’attività in cui il cane viene abbinato a un monopattino, viene testata su sterrato e su corte distanze. Metti alla prova anche le abilità di traino del tuo cane, potresti scoprire un vero e proprio campione del dog scooter.

PESCA DI BENEFICIENZA – IL COLLARE D’ORO

E’ un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie.

Un gioco divertente non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per i proprietari che affidano la sorte nel loro compagno peloso nello scegliere la pallina fortunata.

I premi saranno di diverso valore ma naturalmente inerenti all’ambito Pet.

HOOPERS – ASD DIAMOCI LA ZAMPA

Si tratta di un nuovo sport cinofilo. Consiste in un percorso sempre diverso, costruito con specifici attrezziche il cane deve affrontare sotto la guida del conduttore.

Le indicazioni vengono impartite a distanza.

Il cane esegue quindi tale percorso seguendo segnali direzionali verbali e gestuali che gli indicano di andare dritto verso un attrezzo, aggirare un ostacolo, girare e tornare indietro, ecc.

In questo sport, il lavoro a distanza è l’aspetto più interessante e più complesso da insegnare. Richiede grande impegno da parte del conduttore e ascolto da parte dell’animale poiché l’attivazione mentale del cane risulta davvero importante.

Hoopers è anche un’attività dinamica e divertente e questo crea un mix stimolante che migliora il rapporto e la relazione del binomio cane-umano.



NATURAL TRAINER DOG VILLAGE



BATTESIMO DELL’ACQUA by NATURAL TRAINER

Gli operatori si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI by NATURAL TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

TV QZF by BABALU’

Torna la tanto amata Tv di Quattrozampeinfiera, uno spazio LIVE/SOCIAL dedicato alle interviste dei visitatori e delle aziende partecipanti. Da quest’anno in collaborazione con Babalù®, il primo social network completamente dedicato al mondo dei Pet Lovers!

Tutte le interviste raccolte saranno visibili sui canali ufficiali e sulla mappa geolocalizzata di Babalù®, così da mettere in contatto le Aziende e i Pet Lovers di tutta italia!

QUATTRO ZAMPE – la Rivista

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina.

#UNSELFIEXQZF by BABALU’

Per essere sempre in sintonia con i social, torna l’iniziativa: #UNSELFIEXQZF nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera o della app Babalù, un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

RADUNO UFFICIALE ENCI RAZZA BASSOTTI – CINOFILIA SPORTIVA ITALIANA

La Federazione Italiana Cinofila, organizza nella giornata di Sabato, dalle ore 10 alle 15, un’esposizione Enci dedicata ai Bassotti.

GIOIELLI – per ricordare l’amore per i propri animali

In fiera alcuni stand saranno dedicati al mondo del “gioiello” e dell’oreficeria e daranno la possibilità di creare un gioiello personalizzato per ricordare l’amore per il proprio animale, in modo da tenerlo per sempre con sé.

LE AREE SPECIALI

PRIMO SOCCORSO – BLSD ACADEMY

Sarà presente uno stand di primo soccorso per assistere cani e atti in difficoltà durante tutto il tempo della fiera, fornendo loro aiuto immediato in caso di emergenza medica o incidente.

IL SALONE DI BELLEZZA by ZOOMIGUANA

Uno spazio interamente dedicato alla cura del pet, dalla toelettatura ai vari prodotti per il pelo dei nostri amici a quattro zampe e non solo. Grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

IL FASHION SFILA IN PASSERELLA

Verranno presentare le creazioni di aziende fashion e i visitatori con i loro pet potranno essere immortalati come veri e propri Top Model durante le varie presentazioni.

Sfileranno brand dal gusto unico, come accessori imperdibili per i vostri amici a quattro zampe ricamati interamente a mano, abbigliamento elegante e senza tempo e gioielli pregiati e personalizzati dedicati ai vostri amati pet.

LE COMPETIZIONI

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

La doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.

FRIENDS SHOW by Monge

In fiera anche la sfilata di Monge: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane o gatto meticcio.

PER CHI DESIDERA UN CANE O GATTO

Chi desidera un altro cane o gatto, verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita da persone formate ad hoc. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto armonioso.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

FELIS WORLD by Monge

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

PET TRAVEL&HOSPITALITY – QUATTROZAMPEinFERIE by TripDoggy

In fiera sarà possibile ascoltare i suggerimenti per vivere vacanze a misura di pet!

TRIPDOGGY

È la più grande community attiva di viaggiatori dog-friendly in Italia, nata dall’esigenza di viaggiare con il proprio compagno a 4 zampe.

E’ un punto di riferimento nel settore del Dog-Travelling, la community conta più di 10.000 membri in tutta Italia. “Conoscersi, condividere e viaggiare” sono le parole chiave di questa comunità di persone il cui collante è l’amore verso i propri compagni di vita a 4 zampe.

TripDoggy organizza viaggi di gruppo a misura di zampa, i Doggy Tour: viaggi in cui le persone possono condividere l’esperienza con altri dog-lovers alla scoperta di luoghi meravigliosi, soggiornando in strutture selezionate e supportati da un educatore cinofilo professionista. Dalle più belle valli dell’Alto Adige, fino al mare cristallino del Gargano, sono numerose le mete di questi meravigliosi tour.

Ma non solo….eventi, passeggiate, party e molto altro in cui la community può incontrarsi e conoscersi.

I Doggy Talks, sono interviste attraverso cui gli esperti della community divulgano e informano su tematiche legate al dog-travel e a come vivere al meglio con i nostri fedeli amici a 4 zampe.

Doggy Talks

– Viaggiare con un cane: trasporti, regole e cosa sapere

– Cosa mettere in valigia quando si viaggia con un cane

– Il benessere del cane in vacanza: come organizzare una vacanza a misura di cane

– Ospitare un turista dog-friendly: quello che cercano gli ospiti a 4 zampe

– Viaggiare all’estero con un cane