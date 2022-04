Questo fine settimana a Napoli arriva Quattrozampeinfiera, sabato 9 e domenica 10 alla Mostra d’Oltremare.

Dopo due anni di stop, torna a Napoli questo fine settimana in versione indoor Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia.

Sarà la Mostra D’oltremare ad ospitarla nel weekend del 9 e 10 aprile.

L’area commerciale si svilupperà nei 2 padiglioni, mentre le attività sportive, prenderanno forma nella splendida cornice del parco della Mostra.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane, scattare selfie per trascorrere due giornate di condivisione e divertimento.

Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte dai vari centri cinofili coinvolti: dal cani-cross all’attivazione mentale, dalla rally o all’hoopers, dalla ricerca tartufo alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class, insomma, tante attività per tutti i gusti!

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle “marche più in” del momento.

Un momento dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’.

E per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

E contro il randagismo in fiera ci sarà il pullman della ASL che installerà gratuitamente i microchip ai cani.

Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto!

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– prezzo intero 11 euro

– buono Sconto 8 euro

– on line dal sito www.quattrozampeinfiera.it 7 euro + 1,5 euro di prevendita

Orari: 10 – 19

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362 1636218 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere

Programma attività Napoli

Sabato 9 e Domenica 10 aprile 2022

dalle 10 alle 18.30

NATURAL TRAINER VILLAGE

BATTESIMO DELL’ACQUA TRAINER – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

DOG AGILITY – CENTRO CINOFILO IL BRANCO

Ostacoli, tunnel, slalom, passerelle… a disposizione di tutti i visitatori e dei loro cani per approcciare questa splendida disciplina fatta di agilità, scatti, salti e tanto divertimento

RALLY-O – CENTRO CINOFILO IL BRANCO

La Rally Obedience è uno sport per tutti che non si concentra sullo sforzo fisico ma sul divertimento e sulla comunicazione tra cane e conduttore. Il binomio deve affrontare un percorso formato da una serie di esercizi, con difficoltà diverse a seconda del livello, che vengono svolti in sequenza e in un determinato lasso di tempo.

La comunicazione continua tra cane e padrone permette di rafforzare e migliorare il loro rapporto basandolo sulla fiducia, sulla cooperazione e collaborazione.

RICERCA PERSONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di ricerca persone. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani opera quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca delle persone per vivere Un giorno da Eroi.

EMENUELE & CHICO

Emanuele ti propone una lezione nel suo stand con un approccio pratico-funzionale. La competenza e la preparazione che lo caratterizzano nascono da una profonda conoscenza della neuro scienza e dell’etologia, discipline alle quali ha dedicato anni di studio ed analisi, andando così a creare una metodologia lavorativa in perenne evoluzione e sviluppo che riesce a far apprendere con grande semplicità.

Emanuele è in continua ricerca, volto ad amplificare sempre più la relazione logica-intuitiva e abbattere l’incomprensione tra uomo e cane.

LONGHINA – LA VITA IN BRANCO A.S.D.

Si tratta di una nuova disciplina cinofila ispirata al lavoro in tondino dei cavalli, una attività non solo educativa e fisica ma anche divertente e allegra grazie all’introduzione del lavoro a ritmo di musica. Il proprietario apprende a muoversi e ad indicare con chiarezza al cane le figure da eseguire insieme, la relazione e la comunicazione nel binomio si esalta e si consolida!

GINNASTICA PROPRIOCETTIVA – H2O DOG FISIOTERAPIA

Tantissimi esercizi per allenare la propriocezione, ovvero la capacità di percepire e riconoscere il proprio corpo nello spazio e poterlo utilizzare al meglio in qualsiasi situazione.

PUPPY CLASS – CENTRO CINOFILO PETTIROSSO

La socializzazione è una parte importantissima nella vita del cane. Non meno importante dell’educazione o del saper camminare al guinzaglio. I primi mesi di vita sono fondamentali, proporre Esperienze di percezione sensoriale, esperienze di fiuto ed esperienze di problem solving, servono ad “aprire” la mente del cane e fargli apprendere le basi della buona comunicazione.