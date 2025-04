Rainbow porta le Winx e i Gormiti al Comicon

- pubblicità -

Dal 1° al 4 maggio 2025, il mondo incantato di Winx Club e l’epica energia di Gormiti – The New Era approdano al COMICON Napoli, pronti a conquistare fan di ogni età con un programma ricco di eventi, attività e sorprese nell’Area Young del festival. Anche quest’anno, i due brand simbolo dell’universo Rainbow porteranno in fiera la magia e l’avventura che li contraddistinguono, tra incontri speciali, spettacoli live e contenuti imperdibili.

AREA WINX CLUB

Winx Club, l’iconico brand made in Italy nato dal genio creativo di Iginio Straffi, sarà presente nell’Area Young (Stand 1S36), diventando tappa imperdibile per fan e appassionati. Lo spazio accoglierà un’area merchandising e un photobooth a tema, per scattare foto ricordo tra glitter, ali scintillanti e vivere tutta la magia di Alfea.

I DUE IMPERDIBILI EVENTI LIVE TARGATI WINX CLUB

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda spicca il grande evento del 3 maggio sul palco del Music Dojo, che dalle ore 16 vedrà accendersi i riflettori sullo straordinario “Winx Live & Cosplay Show”: protagoniste saranno le iconiche canzoni del Winx Club, interpretate dalla storica voce Elisa Rosselli, accompagnata dalle coreografie della Winx Cosplay Crew.

Subito dopo, alle ore 17, salirà sul palco Virginia Bocelli per la prima esibizione ufficiale della canzone “Forever Winx”, brano inedito disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali che accompagna la nuova trasformazione delle fate della nuova serie, in arrivo a settembre su Rai in Italia e in autunno su Netflix in tutto il mondo. L’artista, accompagnata da una crew di ballerini, darà vita a un momento emozionante e suggestivo che segna una tappa fondamentale nel nuovo corso della saga.

AREA GORMITI: ARRIVA IL NUOVO TRADING CARD GAME – GORMITI THE NEW ERA!

Al COMICON Napoli 2025 ci sarà inoltre un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fantasy e collezionismo: allo Stand Gormiti (1S15), accanto a quello del Winx Club, prende vita un’esperienza travolgente dedicata a uno dei franchise più iconici degli ultimi 15 anni.

Grande protagonista sarà il lancio esclusivo del nuovo Trading Card Game dei Gormiti, un’esplosione di strategia, azione e collezionismo che porterà i fan a vivere sfide mozzafiato. I visitatori potranno assistere a demo esclusive, provare le carte in anteprima e immergersi in un universo rinnovato, pronto a conquistare sia i fan storici che quelli nuovi.

Ma non finisce qui: il 2 maggio (pomeriggio) e il 3 maggio (mattina) spazio anche all’emozione dal vivo con due speciali giornate di Meet & Greet con i Gormiti. Un’occasione perfetta per incontrare i leggendari Guardiani degli Elementi, scattare foto, vivere la loro energia e scoprire curiosità sul nuovo mondo dei Gormiti.

COMICON Napoli 2025 si preannuncia più magico e coinvolgente che mai. Il viaggio nel mondo Rainbow continua… e questa nuova avventura è solo l’inizio!