Rally dei Bambini: il 4 maggio a Piedimonte Matese

Torna per la quarta edizione del Rally dei Bambini, in programma il 1° maggio nei Giardini Egg (Villa Comunale) di Piedimonte Matese.

L’evento, organizzato dalla New MateseMotorSport e patrocinato dal Comune di Piedimonte Matese e dal Parco Regionale del Matese, si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00.

La manifestazione rallistica è dedicata ai più piccoli, che potranno vivere un’esperienza unica, e nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, anche i ragazzi con disabilità potranno provare l’ebbrezza della competizione attraverso dei giri in vere auto da rally, presso Piazza Caruso, previa prenotazione entro il 2 maggio.

Gli organizzatori del Rally dei Bambini sono gli stessi dell’ormai celebre Rally del Matese, la cui dodicesima edizione si svolgerà quest’anno il 2 e 3 agosto con partenza e arrivo sempre a Piedimonte Matese.

“Siamo molto soddisfatti di poter avvicinare i bambini al mondo del rally attraverso questa giornata”, ha dichiarato Gennaro Gentile, presidente della New MateseMotorSport. “Il Rally dei Bambini è un’occasione unica per far scoprire ai più piccoli la passione per questo sport e per farli divertire in un ambiente sicuro e controllato”.