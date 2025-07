Red Bull Summer Vibes Tour 2025 a Napoli

- pubblicità -

L’estate si accende con il ritorno del Red Bull Summer Vibes Tour, l’evento itinerante che porta dj set e atmosfere magiche tra le location più suggestive del centro e del sud Italia, con energia, musica e puro divertimento.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Red Bull Summer Vibes Tour arriva a Napoli con tre appuntamenti esclusivi che trasformeranno l’estate in un’esplosione di energia, musica e divertimento.

La città ospiterà alcune delle tappe più attese del tour, scegliendo tre locali simbolo della scena estiva per accogliere il pubblico in un’atmosfera unica.

Sabato 5 luglio Lido Salsedine – Una delle mete più iconiche dell’estate sulla costa campana, questo lido dal design moderno e dall’anima vibrante è il palcoscenico ideale per serate dove musica, gusto e bellezza si fondono in un’unica esperienza.

Il weekend prende vita tra dinner show al tramonto, tavolate vista mare, cucina d’autore e dj set che trasformano la spiaggia in una festa sotto le stelle.

Domenica 6 luglio Noa Beach – Un vero tempio del divertimento estivo, Noa Beach è noto per i suoi beach party ad alto tasso di energia. A pochi passi dal centro storico, questo locale completamente in legno su una scogliera ospita ogni estate eventi che accendono la riviera flegrea. Durante il Red Bull Summer Vibes Tour, Noa Beach promette vibrazioni tropicali, musica live e tanta adrenalina.



Martedì 8 luglio Nero – Nel cuore della movida napoletana, Nero è uno dei locali più iconici della nightlife partenopea. Con il suo stile sofisticato e una programmazione musicale sempre aggiornata, è il punto d’incontro ideale per chi cerca una notte all’insegna del ritmo e del divertimento.

Più di 80 date tra luglio e settembre, per un’estate che non smette mai di brillare: il tour attraversa le mete più cool del centro e sud Italia, spiagge da cartolina, lidi iconici, beach bar da sogno e piazze tra Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il rito comincia al tramonto, con l’aperitivo in golden hour: il cielo si tinge d’oro, la brezza del mare si fa leggera, i calici si alzano e la musica inizia a vibrare nell’aria.

Il mood? Spensierato e super social. Volti nuovi, amici di sempre e uno special welcome drink per i primi arrivati.

E quando il sole scompare dietro l’orizzonte, la festa decolla: piedi nudi sulla sabbia, sound che fa muovere ogni parte del corpo, sorrisi che si moltiplicano sotto le stelle.

Protagonista on the road: la leggendaria Event Car Red Bull, con consolle integrata per DJ set a base di ambient, chillout e house.

Red Bull nel bicchiere e vibes sulla pelle: per chi ordina drink Red Bull e The ORGANICS by Red Bull, tattoo istantanei firmati Summer Vibes. Un dettaglio che fa la differenza, da indossare fino all’alba.

Red Bull Summer Vibes Tour: non è solo una notte, ma l’inizio di un’estate da raccontare!