Regalo sospeso di Unicef e Clementoni per i bambini del Santobono-Pausilipon

- pubblicità -

Prende il via da Napoli, dall’AORN Santobono Pausilipon, l’edizione 2025 del “Regalo sospeso”, iniziativa realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con CLEMENTONI a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Testimonial UNICEF d’eccezione della consegna è il calciatore Edoardo Bove.

A Napoli, il Portavoce UNICEF Italia, Andrea Iacomini, la Presidente dell’UNICEF Campania, Emilia Narciso, il Presidente dell’UNICEF Napoli Tommaso Montini, Tamara Lapucci, Consumer Insights Manager Clementoni, il calciatore Edoardo Bove e lo street Artist Merioone hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon.

“Oggi diamo il via al “Regalo Sospeso” iniziativa cui teniamo particolarmente per l’alto valore simbolico e che ormai da 5 anni realizziamo grazie al sostegno di Clementoni. Ogni “Regalo Sospeso” consegnato non rende solo felice il bambino o la bambina che lo riceve, ma anche coloro che vivono in contesti di emergenza e che potranno beneficiare degli aiuti dell’UNICEF” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio l’AORN Santobono Pausilipon per ospitarci anche quest’anno e aver dato la possibilità di regalare a tanti bambini ospiti della struttura un sorriso.”

“La prima tappa del “Regalo Sospeso” rappresenta sempre un momento speciale, perché segna l’inizio di un percorso che porterà un sorriso a tanti bambini e bambine in Italia. Per noi di CLEMENTONI è motivo di grande orgoglio contribuire a questa iniziativa insieme ad UNICEF: attraverso i nostri cofanetti desideriamo ricordare che il gioco può essere un veicolo importante per parlare di benessere, inclusione e solidarietà.” – Pierpaolo Clementoni, Research and Consumer Insights CLEMENTONI.

“Torna nel nostro ospedale il regalo sospeso di UNICEF, non soltanto un dono materiale, ma un importante messaggio di attenzione ai diritti dei bambini che, ogni giorno, curiamo e accompagniamo all’AORN Santobono Pausilipon. Grazie a UNICEF, a Clementoni, all’artista Merioone e al calciatore Edoardo Bove che hanno scelto di unire solidarietà, educazione e creatività in questo importante progetto che favorisce il dialogo, la curiosità e aiuta a comprendere il tema fondamentale dei diritti dell’infanzia”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

Nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni, in particolare, nelle città di Ancona, Milano e Roma.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso . I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo. “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.