Relazione Excursus sul valore storico culturale napoletano e campano sabato 18 alla Biblioteca Flora

Il dott. Massimiliano Verde , presidente del gruppo scientifico e sociolinguistico “Accademia Napoletana”, già interlocutore UNESCO per la Decade Internazionale delle lingue autoctone 2022- 2032, terrà una relazione in un excursus sul valore del patrimonio storico culturale napoletano e campano per le giovani generazioni in un contesto di multiculturalismo e di rispetto delle diversità.

Accompagnato dal M° Lello Traisci cantore e ricercatore della musica popolare del Basso Volturno, già allievo e prestigioso prosecutore dell’opera di Marcello Colasurdo che si esibirà in una performance di alto spessore artistico dove i presenti riceveranno in omaggio il CD dei brani eseguiti.

Apre i lavori:

Il Cav. Antonio Spagna, Presidente Associazione Base Condor.

Incontro aperto alla città tutta in ispecie verso la platea scolastica e giovanile e le associazioni culturali e sociali del territorio.

Evento patrocinato dalla Municipalità 3 di Napoli

Orario inizio : 16.30

Orario fine : 18.30