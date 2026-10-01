Restart Scampia, press tour venerdì 2

- pubblicità -
Il processo di trasformazione del quartiere Scampia segna un nuovo, fondamentale passo in avanti.
Venerdì 2 ottobre 2026, dalle ore 9:30 , si terrà l’incontro “ Restart Scampia ”, aperto alla stampa per fare il punto sul piano di rigenerazione urbana e visitare da vicino le operazioni in corso nel cantiere del Lotto A.
L’iniziativa rappresenta un momento chiave per verificare sul campo lo stato dell’arte di un intervento destinato a ridefinire non solo l’architettura, ma anche il tessuto sociale di uno dei quartieri più simbolici della città.
Al Press Tour parteciperanno i principali attori istituzionali e sociali coinvolti nel percorso di riqualificazione:
Venerdì 2 ottobre 2026
ore 9.30 – 14.00
ore 9.30 – 14.00
Cantiere Vele di Scampia / Lotto A
Quartiere Scampia, Napoli
Saranno presenti: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Claudia Pecoraro, Assessora alle Politiche abitative della Regione Campania, Laura Lieto, Vicesindaca di Napoli, Comitato Abitanti Vele di Scampia, Emanuele Di Palo, CEO Piloda Building, Daniele Rangone, Co-founder Settanta7, Omero Benfenati Comitato Vele
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.