Restaurare, conservare; il ruolo del Terzo Settore per la tutela dei Beni Culturali, sabato 2 all’Archivio di Stato.

Doppio appuntamento Sabato 2 aprile dalle ore 11, all’Archivio di Stato di Napoli, Sala Filangieri, sul tema del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali.

Come preservare il lascito delle generazioni passate e che, in termini di Storia, Arte e Cultura, rappresenta anche un volano di sviluppo economico per i Centri Storici e per i piccoli Musei?

E quale è il contributo che gli Enti del Terzo Settore possono offrire alle Comunità in termini di tutela e valorizzazione del vasto Patrimonio architettonico ed urbanistico, in un quadro di carenza di disponibilità economiche lamentato dagli Enti Locali, alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore?

Dalle ore 11 l’argomento sarà illustrato dall’Associazione I Sedili di Napoli –Onlus ed a seguire, alle ore 12, dall’Associazione Angeli del Bello Napoli-ODV, nel corso di una mattinata dedicata a progetti di recupero, tutela e valorizzazione già realizzati ed in prospettiva di una progettualità nel medio termine per restituire ai cittadini ed ai turisti, monumenti e spazi pubblici aggrediti dall’incuria e dagli imbrattamenti, nonché per avviare un percorso di “educazione al Bello” nel mondo scolastico.

Nella prima parte dell’incontro, l’Associazione I Sedili di Napoli, ospita il Comune di Mondragone ed il locale Museo Civico Biagio Greco, per illustrare la realizzazione da poco compiuta dall’Associazione I Sedili di Napoli, del restauro di alcuni affreschi medievali provenienti dalla “Rocca Montis Dragonis” in un nuovo allestimento del Museo che dà spazio ai non vedenti con supporti in “Braille” e con un nuovo video con traduzione in LIS. Saranno presenti: Candida Carrino, Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Virgilio Pacifico, Sindaco di Mondragone; Anita Florio, Dirigente UOD Valorizzazione dei Musei della Regione Campania; Luigi Crimaco, Direttore del Museo Biagio Greco; Marianna Musella, Direttore del Laboratorio di Restauro del Museo stesso e Giuseppe Serroni, Presidente della Onlus I Sedili di Napoli. Sarà presente il traduttore LIS Domenico Celato, a supporto del video didattico appositamente realizzato.

Alle ore 12, l’Associazione Angeli del Bello Napoli –ODV presenterà il progetto “Custodi del Bello” e illustrerà come attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie laser, si è potuto intervenire su alcuni importanti monumenti del Sito Unesco di Napoli, ripulendoli da imbrattamenti da vernici senza arrecare nessun danno nemmeno superficiale, ai monumenti stessi. Sarà poi presentato, con la proiezione di un video, il programma-progetto dei prossimi interventi che si vogliono realizzare, in sinergia con il Comune e la Soprintendenza del MIC, nello spirito della Sussidiarietà che caratterizza il Terzo Settore.

Interverranno: Candida Carrino, Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli, Francesco Muzio, e Teresa Tauro, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Angeli del Bello ODV; Luigi Carbone, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Napoli e porteranno i saluti dell’Amministrazione Comunale, il Vicesindaco Maria Filippone e l’Assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza.

Moderatrice degli incontri: Anna Copertino, giornalista

L’ingresso è consentito previa esibizione di green pass.