Restaurato pavimento della Cappella del Tesoro di San Gennaro

Giovedì 18 giugno 2026 alle ore 11 (via Duomo, 147) si terrà presentazione del progetto di restauro del pavimento della Cappella del Tesoro di San Gennaro, e alla visita in anteprima dei lavori appena conclusi, a cura della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e della Fondazione Deloitte
Nel corso dell’evento sarà presentata la documentazione fotografica e video dell’intero processo di restauro partito a settembre 2025.
Interverranno:
Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività produttive, Comune di Napoli
Barbara Balbi, Funzionaria restauratrice Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli
Maria Alessandra Risolo, Direttore Tecnico R.O.M.A. Consorzio
Guido Borsani, Presidente Fondazione Deloitte
Mariano Bruno, Deputato della Cappella del Tesoro di San Gennaro
Modera
Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro
Per la prima volta, il restauro, reso possibile dal sostegno di Fondazione Deloitte, ha interessato l’intera superficie del pavimento marmoreo della Cappella. L’intervento, realizzato con avanzate tecniche conservative e nel rispetto dei più alti standard di qualità, ha compreso operazioni di pulitura, rimozione di stuccature incongrue, consolidamento della superficie marmorea, integrazioni con tarsie marmoree e protezione finale del pavimento con cere microcristalline.
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