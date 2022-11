Rete culturale del mare, presentazione venerdì 18 a Procida.

La cultura del mare in Campania rappresenta un tesoro inestimabile e una testimonianza preziosa dell’identità, dei valori e delle conoscenze di una regione con centinaia di chilometri di coste, una tradizione marittima millenaria e un patrimonio unico al mondo.

Venerdì 18 novembre 2022 a Procida, presso la sala consiliare del Comune di Procida, è in programma una giornata di studio per valorizzare tale ricchezza, a partire dal ruolo degli istituti culturali che contribuiscono a tutelarla e a diffonderla, alcuni dei quali hanno scelto di unirsi nella “Rete del mare”, che sarà presentata in quest’occasione.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania – UOD Valorizzazione Musei e Biblioteche, ideata e realizzata da Mediateur, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, intende accendere i riflettori sui tesori storico-archeologici, le tradizioni marittime, le abilità tecnico-scientifiche e le capacità produttive e commerciali di chi in questo territorio ha vissuto e vive “di mare”.

All’incontro, patrocinato dal Comune di Procida – Capitale Italiana della Cultura 2022 e da ICOM International Council of Museums – Italia, parteciperanno, tra gli altri, Rosanna Romano Direttore generale Politiche culturali e Turismo della Regione Campania, Anita Florio, Dirigente regionale dell’UOD Valorizzazione Musei e Biblioteche, Fabio Pagano Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Leandro Ventura Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, Davide Gnola e Maria Paola Profumo dell’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, oltre ai direttori di musei pubblici e privati, esperti di reti e sistemi culturali, ricercatori e operatori culturali locali e nazionali.

Il programma della giornata prevede due sessioni di lavoro. La prima, dalle ore 10.00 alle 13.30, è dedicata ai musei, alle biblioteche e agli enti di ricerca impegnati nella salvaguardia della cultura marinara e marittima della regione, che racconteranno il quotidiano lavoro di recupero, conservazione e divulgazione della memoria storica, delle tradizioni e dei racconti di mare delle numerose comunità che in Campania vivono affacciate sul Mediterraneo.

Nella seconda parte della giornata, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si parlerà delle opportunità offerte dalle reti culturali e dai progetti di cooperazione che aiutano a rafforzare competenze, capacità organizzative e finanziarie di chi sceglie di farne parte, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo e delle sfide del nascente Sistema museale nazionale.

L’intera giornata sarà trasmessa in live streaming sul canale di Procida TV e sulla pagina Facebook di Mediateur: https://www.facebook.com/mediateur.scrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per informazioni

www.retedelmare.net

Mediateur

tel. 0825 1642581 / 0825 1912441

segreteria@mediateur.it

www.mediateur.it

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 10,00 Saluti istituzionali

Raimondo Ambrosino

Sindaco Comune di Procida

Rosanna Romano

Regione Campania, Direttore Generale Politiche culturali e Turismo

Anita Florio

Regione Campania, Dirigente UOD Promozione e valorizzazione Musei e Biblioteche

Marta Ragozzino

MIC Ministero della Cultura, Direttore regionale Musei Campania

Gabriele Capone

MIC Ministero della Cultura

Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

Filomena Maria Sardella

ICOM International Council of Museums – Coordinatore Campania

introduce e modera

Marianella Pucci

Mediateur / Commissione Sistema museale nazionale del MIC

— PRIMA SESSIONE —

COLLEZIONI, MEMORIE E STORIE DI MARE IN CAMPANIA

ore 11.00-13.30

“Il percorso di co-progettazione della Rete del mare in Campania”

Luciano de Venezia

Mediateur / Direttore e project manager

“Il mare nella storia dell’isola”

Nicola Scotto Di Carlo

Direttore del Museo civico di Procida “S. Tusa”

“Le secolari tradizioni marinare dell’isola di Procida”

Maria Saletta Longobardo

Dirigente dell’Istituto ISS “F. Caracciolo – G. Da Procida”

Benedetto Cacciuttolo

Museo del Mare di Procida

“Il Museo Etnografico del Mare dell’isola di Ischia come riscatto culturale delle nostre radici”

Odette del Dotto

Presidente del Museo Etnografico del Mare dell’Isola di Ischia

“Emozioni di Mare dal Faro di Capo Miseno”

Antonio Troiano

Museo del Mare di Napoli

“Il porto della cultura del mare”

Paolo Rastrelli

Direttore della Biblioteca e Centro Studi Tradizioni Nautiche Lega Navale Italiana, sede di Napoli

“L’Università Parthenope: un secolo di tradizione e formazione nautica”

Antonio Scamardella

Museo Navale dell’Università Parthenope

“L’arte dell’incisione del Cammeo e della lavorazione del Corallo”

Benedetta Rostan

Dirigente dell’Istituto “F.Degni” Torre del Greco – Museo del corallo

“Casa Ascione: dal 1855 la manifattura del corallo di Torre del Greco in mostra a Napoli”

Giancarlo Ascione / Flora Anastasio

Museo Ascione, Napoli

“Fondazione, missione e prospettive del Museo della Marineria di Torre del Greco”

Lina De Luca

Museo della Marineria Torrese – Lega Navale Italiana sede di Torre del Greco

— SECONDA SESSIONE —

RETI CULTURALI TEMATICHE IN EUROPA E IN ITALIA

ore 15.00-17.00

“Percorsi di rete pubblico-privati del Parco Archeologico dei Campi Flegrei “

Fabio Pagano

Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

“Le rotte della cultura marinara in Italia”

Leandro Ventura

MIC Ministero della Cultura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

Stefania Baldinotti

Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

“L’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo”

Davide Gnola e Maria Paola Profumo

Presidente e Past president Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo

“La rete dei musei del mare in Liguria: modelli di governance work in progress”

Franca Acerenza / Monica Bruzzone

ICOM International Council of Museums – Liguria

ore 16.30 conclusioni

“Opportunità pubblico-private delle reti e dei sistemi museali in Italia“

Daniela Tisi

ICOM International Council of Museums – Italia

Responsabile nazionale del Gruppo di lavoro “Reti e Sistemi museali”

ore 16.45 cerimonia finale

Firma del Protocollo d’intesa e del Manifesto dei valori della Rete del Mare in Campania

Centro Studi Tradizioni Nautiche-Lega Navale Italiana sezione Napoli; Museo civico di Procida “Sebastiano Tusa”; Museo del corallo Istituto “F.Degni” Torre del Greco; Museo Ascione Napoli; Museo della Marineria Torrese-Lega Navale Italiana sezione Torre del Greco; Museo del Mare di Napoli-Fondazione Thetys; Museo del Mare di Procida Istituto ISS “F. Caracciolo-G. Da Procida”; Museo Etnografico del Mare dell’Isola di Ischia; Museo Navale dell’Università Parthenope

17.00 chiusura lavori