Riapre la piscina della Mostra d’Oltremare

Dopo il successo dell’anno scorso, con più di 20 mila accessi, il 13 giugno riapre al pubblico la piscina della Mostra d’Oltremare.

Ingressi, abbonamenti e offerte pensate per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini che, per tutta l’estate, avranno la possibilità di nuotare in una vasca di 50 metri per 6 di profondità, accedere al solarium e usufruire del bar.

“La Mostra d’Oltremare, oltre ad essere un luogo simbolo della città, è ormai un punto di ritrovo e aggregazione per i cittadini e per i turisti che hanno voglia di godersi Napoli in tutte le stagioni, compresa quella estiva – dicono il presidente e la Consigliera delegata della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo – Mettere a disposizione la nostra piscina, che può accogliere circa 500 persone al giorno, significa rafforzare la nostra offerta in fatto di sport e tempo libero. I ventimila accessi registrati l’anno scorso, confermano che ogni iniziativa promossa dalla Mostra d’Oltremare riesce a soddisfare le aspettative delle persone di ogni fascia di età, delle famiglie e dei giovanissimi. Siamo certi, che anche la stagione 2025, riscuoterà successo”.

L’accesso alla piscina della Mostra d’Oltremare, sarà possibile dalle 9:30 della mattina mentre la chiusura dell’impianto è fissata alle 19:00.