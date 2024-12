Ricomincio da 25, il calendario di Studio Morelli

- pubblicità -

S’intitola “Ricomincio da 25” il calendario celebrativo di Studio Morelli, ideato dalla designer di gioielli Stefania Cilento.

La presentazione dell’iconico lunario, è in programma domani giovedì 12 dicembre, alle 17:30 a Napoli, nell’atelier in Largo Vasto a Chiaia, 86. I dodici scatti del fotografo Francesco Lembo, raccontano la storia di Stefania e il suo “giro di boa”, attraverso l’esaltazione delle donne e della loro forza di ricominciare. Dodici collezioni, che coltivano bellezza, rinascita e attenzione all’ambiente.

«Questo calendario è un excursus lungo venticinque anni, con citazione semiseria del film di Troisi- spiega Cilento – un “segno” del tempo con un valore fortemente simbolico, che testimonia la mia evoluzione e il mio “ricominciare”. Un omaggio alla bellezza delle donne e in particolare alla meravigliosa Sofia Loren, a cui ho dedicato la collezione “Settembre”. Spero che il calendario si possa intendere come strumento identitario, che definisce l’orientamento e delinea anche l’evoluzione culturale della città»

Dodici mesi e dodici collezioni di gioielli. Gennaio: «Genoma» la scienza con rappresentazione dell’elica del dna; febbraio «mati», occhio in greco, un cult di Stefania, che guarda con attenzione; marzo «Marrakech» che ricorda le bellissime porte marocchine con le tipiche serrature; aprile «gardenia» e i fiori che stanno per sbocciare; maggio «Lady Bee» e l’importanza di proteggere le api; giugno «Eva»e le serpi da sempre un “must have”; luglio «Ariel» e agosto «Posidonia» con protagonista al mare, settembre: «Loren», linea barocca e scaramantica dedicata a Sofia, che compie 90 anni, e l’omaggio a San Gennaro con la mitra preziosa; ottobre: «Lègami e Legámi»con le iconiche catene; novembre: «Ling top», con la classica toppa napoletana applicata su gioielli lingotti; infine dicembre: «Pepita» simbolo di abbondanza. Il calendario Studio Morelli è ormai storia del costume di Napoli, fa parte di una tradizione ricca di charme, ormai consolidata. «Nel tempo il mio calendario si è consolidato come dono – ribadisce Stefania – e come tutti i doni, mi ha probabilmente restituito molto di più di quanto ho pensato di dare. Una bella metafora della mia attività professionale, che ora ricomincia da 25».