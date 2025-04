Riding Season, motoraduno sabato 26 in Piazza Mercato

- pubblicità -

Sabato 26 aprile, Piazza Mercato a Napoli sarà teatro di un evento unico nel suo genere: l’edizione 2025 della Riding Season, il tradizionale raduno di Harley Davidson con il quale gli Hells Angels inaugurano la stagione motociclistica.

L’evento, aperto a tutti i tipi di moto, è patrocinato dal Comune di Napoli e vede la collaborazione del Forum di Promozione del Territorio Mercato – Orefici e dell’Asso.Gio.Ca., un’organizzazione di volontariato che svolge le sue attività in un’area a rischio della città di Napoli.

La manifestazione, che si svolgerà dalle 10 alle 24, offrirà ai partecipanti e ai visitatori una giornata ricca di emozioni e di bellezza.

Live Music & DJ Set animeranno l’atmosfera, mentre i Test Drive Stands permetteranno ai visitatori di provare le ultime novità dell’affascinante mondo delle due ruote.

La Riding Season 2025 degli Hells Angels Mc Napoli rappresenterà anche un’occasione importante per celebrare la cultura delle Harley Davidson, la leggenda americana che attrae sempre più appassionati sia in Italia che in Campania. Anche la passione per questi scintillanti bolidi, infatti, può considerarsi a tutti gli effetti volano per il turismo.