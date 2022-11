Rileggere i classici, appuntamento dedicato a Pasolini sabato 26 al Pan.

La nuova iniziativa dell’Associazione Vivoanapoli Associazione di Promozione Sociale presieduta da Emilia Leonetti, e della Fondazione Guida alla Cultura – Ente del Terzo Settore presieduta da Diego Guida.

Nella Sala Roberto di Stefano si terrà il secondo incontro del ciclo Rileggiamo i classici dal titolo “L’indifferenza”, da un’idea di Emilia Leonetti e Fabiana Cacciapuoti. Quattro incontri con quattro grandi autori della letteratura: Giacomo Leopardi (si è tenuto lo scorso 22 ottobre), Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia, Albert Camus. Obiettivo dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Napoli, è portare all’attenzione l’importanza della lettura dei classici, che può aiutare a scoprire le nostre radici, la nostra identità, per prendere coscienza della nostra realtà.

“Da sempre la lettura è stata il principale veicolo di conoscenza della natura umana – afferma Emilia Leonetti – dei suoi difetti e dei suoi limiti, delle sue grandezze e delle sue miserie. Diventa per questo importante per l’associazione Vivoanapoli APS organizzare incontri che abbiano al centro libri immortali su cui pubblicamente confrontarsi”. “L’attività di promozione della lettura vede impegnata la Fondazione Guida alla Cultura – ETS tutto l’anno con manifestazioni di ambito diverso. Dopo il festival della Filosofia e Campania libri, stavolta una rassegna che punta sul piacere della rilettura dei classici della letteratura che, come diceva Calvino, sono “libri che non hanno mai finito di dire quel che hanno da dire’” sottolinea Diego Guida, presidente della Fondazione Guida alla Cultura.

Il secondo incontro è dedicato a Pier Paolo Pasolini “Dalle ceneri di Gramsci agli Scritti Corsari”. A introdurlo sarà Diego Guida in qualità di Presidente della Fondazione Guida alla Cultura- ETS, relatore Franco Zabagli, Responsabile del Gabinetto Vieusseux di Firenze per le carte “pasoliniane”. Legge alcune pagine tratte dalle opere di Pasolini l’attore Daniele Russo, coordina Emilia Leonetti con Vivoanapoli.

I prossimi appuntamenti:

28 gennaio 2023 “Gli indifferenti” di Alberto Moravia”. Interverrà Laura Desideri, del Gabinetto Vieusseux di Firenze, letture di Massimiliano Foà.

25 febbraio 2023 “Dallo Straniero alla Peste” dedicato ad Albert Camus. Interverrà il filosofo Luigi Capitano.