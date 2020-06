Ripartenza in Comune, incontri sulla cultura a San Domenico Maggiore.

Ripartenza in Comune Incontri con operatrici e operatori del settore turistico e culturale a cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di NapoliChiostro del Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico 18 luglio 2020

A partire dalla consapevolezza della profonda crisi generata dalla pandemia, è intenzione dell’assessore alla cultura e al turismo Eleonora de Majo incontrare gli interlocutori culturali cittadini per ripensare e organizzare insieme un percorso di ripresa delle attività, a partire dall’analisi delle criticità del presente. Per avere una visione chiara e stilare una progettualità a lungo termine è necessario confrontarsi sulle esigenze e sulle testimonianze dei protagonisti di tutti i comparti di riferimento. La partecipazione agli incontri sarà regolata da un sistema di prenotazione obbligatoria on line in ottemperanza ai dispositivi di sicurezza vigenti. Su queste premesse si invitano i lavoratori dei comparti a manifestare il loro interesse a partecipare.

LUGLIO 2020



Mercoledì 1 luglio ore 17.30: Organizzatori di eventi culturali

Venerdì 3 luglio ore 17.30: Guide turistiche

Lunedì 6 luglio ore 17.30: Lavoratori dello spettacolo (artisti)

Mercoledì 8 luglio ore 17.30: Lavoratori dello spettacolo (tecnici)

Venerdì 10 luglio ore 17.30 Lavoratori del settore alberghiero e dell’accoglienza turistica

Lunedì 13 luglio ore 17.30: Librerie e editori

Mercoledì 15 luglio ore 17.30: Gallerie d’arte

Venerdì 17 luglio ore 17.30: Lavoratori delle arti visive

Lunedì 20 luglio ore 17.30: Lavoratori del comparto Cinema