Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud, gli appuntamenti dal 6 al 12 al Maschio Angioni ed al Parco del Pausilypon.

Estate a Napoli 2021

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud

Maschio Angioino (6, 9, 10, 11, 12 settembre)

Parco Archeologico Pausilypon (9,10,11 settembre)

A Napoli la stagione estiva prosegue con i tantissimi eventi proposti dalla rassegna teatrale e musicale “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, kermesse promossa dal Comune di Napoli – Assessorato all’istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata dai fondi del Poc Turismo 2014-2020.

Location d’eccezione il Maschio Angioino (inizio spettacoli ore 21) ed il Parco Archeologico Pausilypon (inizio eventi ore 19).

Otto gli appuntamenti in programma dal 6 al 12 settembre 2021.

Al Maschio Angioino sold out per gli spettacoli del 6 con Alessandro Preziosi, “Otello dalla parte di Cassio”, distribuzione a cura di Aida Studio Produzioni in collaborazione con Khora Teatro, del 9 per lo spettacolo “Mamma” di Annibale Ruccello (Compagnia teatrale F.I.R.M.T.) con la regìa di Vincenzo Arena, dell’11 per lo spettacolo “Novecento” di Alessandro Baricco con Paolo Cresta e del 12 settembre per lo spettacolo “Fedra” con Isabella Ferrari, distribuzione esclusiva a cura di Aida Studio Produzioni.

Venerdì 10 settembre (posti ancora disponibili) è in programma lo spettacolo “Mio fratello” di Daniel Pennac, una produzione di “Il Pozzo e il Pendolo”, con Nico Ciliberti. Il filo rosso del racconto è il personaggio di Bartleby, tanto particolare quanto impossibile da non amare.

La rassegna teatrale al Maschio Angioino, che gode dell’eccezionale direzione artistica di Maurizio de Giovanni, è organizzata da Gabbianella Club Events.

Al Parco Archeologico Pausilypon invece

giovedì 9 settembre sarà la volta di “Troiane, figlie di un Dio minore” con Iolanda Schioppi, uno spettacolo prodotto da Gabbianella Club Events, testo e regia di Iolanda Schioppi.

Venerdì 10 settembre ci sarà “Nauaghia Naufragium” di Rosario Diana. Nomi ed epifanie dal dolore dei migranti. Un poema drammaturgico per due attori e un percussionista. Sul palco Andrea Renzi (attore-lettore), Silvia Ajelli (attrice-lettrice) e

Lucio Miele (percussionista). Regia di Rosario Diana. Musiche di Lucio Miele. Lo spettacolo gode del Patrocinio scientifico dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno Consiglio nazionale delle ricerche ISPF-CNR.

Sabato 11 la fortunata rassegna musicale e teatrale “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, diretta da Carlo Faiello, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e organizzata dall’Associazione Il Canto di Virgilio calerà il sipario con l’esibizione della Nuova Orchestra Scarlatti Petite Offrande Musicale. I Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti con musiche di Mozart, Farkas, Rossini, Rota, Ibert.

Gli eventi musicali saranno preceduti (ore 18) da un miniconcerto.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. L’ingresso al pubblico è limitato in base alle vigenti normative sanitarie anti-covid.

”Mentre la stagione culturale avanza con grandi riconoscimenti di pubblico- dichiara l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri– siamo al lavoro per altri eventi fino al 3 ottobre. Dal 20 settembre infatti, nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore gestito dall’Assessorato, al termine della rassegna cinematografica all’aperto ‘Cinema Unesco sotto le stelle’, inaugurerà la kermesse intitolata ‘Do Maggiore’ con spettacoli e performance artistiche in programma ogni sera selezionati tramite una pubblica manifestazione di interesse di cui a breve comunicheremo i dettagli”.

Modalità di prenotazione per gli spettacoli

Al Maschio Angioino

Inviare una e- mail a prenotazioni@gabbianellaclub.it indicando:

– Nome dello spettacolo

– Nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i

– Numero di telefono del/i partecipante/i

Aspettare mail di conferma entro 48 ore.

In caso di “Sold out” di uno spettacolo non si riceverà più risposta.

Sui canali ufficiali saranno comunicati progressivamente i Sold out.

Al Parco Archeologico Pausilypon

Info e prenotazioni:

Domus Ars Centro di Cultura

Tel. 081/3425603

Email: infoeventi@domusars.it

E’ obbligatoria la prenotazione.

L’accesso al pubblico è consentito entro e non oltre le ore 18.45

Si prega di rispettare gli orari.

La rassegna Ritmi di Sole, di Mare, di Viaggio, di Sud promossa dal Comune di Napoli – Assessorato all’istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata da Fondi Poc Turismo 2014 – 2020 proseguirà fino al 1° ottobre 2021.

L’intero programma è consultabile sul sito www.comune.napoli.it, sulle pagine fb e sulle pagine fb assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli – Ritmi-di-sole-di-mare-di-viaggio-di-Sud.

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud

Maschio Angioino

Programma

Giovedì 16 settembre 21:00 – “FIMMINE” con ANNA CINZIA VILLANI DI ANNA CINZIA VILLANI E FABIO TOLLEDI

Venerdì 17 settembre 21:00 – “VIA D’AMELIO 19, CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA”

Sabato 18 settembre ORE 20:00 ED ORE 21:00 – “PULCINELLA AL MASCHIO ANGIOINO” Compagnia dei burattini del MAESTRO A. FERRAIOLO

Mercoledì 22 settembre 21:00 – ENZO MOSCATO in “LUPARELLA ovvero Foto di Bordello con Nanà”

Giovedì 23 settembre 21:00 – ROSARIA DE CICCO in “I GIORNI DELL’ABBANDONO” –

Venerdì 24 settembre 21:00 – “FATHER & SON”, Inseguendo Chet Baker” con ANTONELLO COSSIA

Sabato 25 settembre 21:00 – “CANZONI PER IL COMMISSARIO RICCIARDI” di e con MAURIZIO de GIOVANNI

Giovedì 30 settembre 21:00 – “LA NOTTE DEI FILOSOFI” – Sulla ripresa e il ritorno alla vita

Venerdì 1 ottobre 21:00 – “ATTORI O POETI? IL CARROZZONE DEI PERSONAGGI INQUIETI” di IOLANDA SCHIOPPI