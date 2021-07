Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud, un ricco calendario di eventi per l’estate in città, dal 27 luglio al 1 ottobre.

Con “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, si preannuncia nutrito il palinsesto della rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania.

Tre diverse e suggestive location ospiteranno dal 27 luglio al 1 ottobre 2021 la kermesse ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid: l’ex Base Nato di Bagnoli, la Grotta di Seiano e il Maschio Angioino.

Martedì 20 luglio 2021 (ore 12) presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma degli spettacoli e degli eventi che incrementano l’offerta dell’estate napoletana (già partita con Il Castello dei 5 sensi al Castel dell’Ovo e le numerose mostre e iniziative in città.

Ad illustrare il ricco programma Annamaria Palmieri, assessore comunale all’istruzione, alla cultura e al turismo e Felice Casucci, assessore regionale alla semplificazione amministrativa e al turismo.

La città vivrà una serie di appuntamenti suddivisi in tre grandi rassegne: “Indie, rock e dintorni” organizzata da Ravello Creative Lab, “Rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”, organizzata dall’Associazione Il Canto di Virglio, in collaborazione con la Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, e la Rassegna Teatrale a cura della Gabbianella Club.

Indie, rock e dintorni

Nel segmento “Ritmi di sole, di mare, di viaggio e di Sud” dell’Estate a Napoli una tre giorni infrasettimanale dedicata alla musica libera un progetto coordinato da Ravello Creative L.A.B. srl finanziato con fondi POC 2014/2020 Programma “Indie, rock e dintorni”

Rassegna musicale e reading “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire” Parco archeologico Pausilypon

Direzione Artistica Carlo Faiello Programma “Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire”

Rassegna teatrale al Maschio Angioino Clicca per ingrandire Direzione artistica: Maurizio De Giovanni

A cura della Gabbianella Club Programma rassegna teatrale al Maschio Angioino Sinossi spettacoli teatrali

Bentornato Don Enrico di Federico Vacalebre

25 luglio 2021, ore 21

Maschio Angioino, Napoli

Mostre Le mostre promosse dall’assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo Programma delle mostre