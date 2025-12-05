Ritmi Urbani Cult! Primi 3 appuntamenti nel weekend

- pubblicità -

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni, è sbarcato sui social e annuncia i primi appuntamenti di Cult! – Incontri di sapere e sapori, il nuovo “salotto itinerante” che accoglierà artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico nello stile RitmiUrbani.

I primi 3 appuntamenti Cult! – Incontri di sapere e sapori

Ad ospitare i primi 3 appuntamenti di Cult! sarà Avernum Relais (Pozzuoli- via Lago D’Averno, 7): sabato 6 dicembre – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – domenica 7 e lunedì 8 dicembre – dalle ore 11 alle ore 14.

Verranno a presentare i loro progetti: Patrizio Rispo (attore di “Un posto al sole”) con la moglie Mariafrancesca “Checca” Villani (scrittrice), la cantante Monica Sarnelli, il Cavaliere Salvio Zungri, Carlo Morelli (noto Direttore d’orchestra), il sassofonista, compositore e scrittore Marco Zurzolo, la cantante Fuliggine, I Brugnano (i fratelli – musicisti – Antonio e Gianluca, duo di cantautori), il “Prof” Antonio D’Addio (giornalista e scrittore), Gennaro Ponziani (ex Direttore del Gran Caffè Gambrinus), Lino D’Angiò (attore, regista, autore), Melania Esposito (attrice, educatrice), Cinzia Cordella (attrice, autrice, regista).

Il salotto Cult!- Incontri di sapere e sapori prevede, dopo la presentazione, anche un aperitivo. Ingresso libero.

Avernum Relais è la casa di RitmiUrbani Network

Ma c’è di più, Avernum Relais diviene anche la Casa di RitmiUrbani Network come spiega Dario Andreano: “Una casa sul lago che ci permetta di staccare dal caos della città relazionandoci con nuovi e vecchi amici che cercano la serenità ma senza perdere la curiosità di scoprire le “tante novità” che, in ambito culturale, il nostro territorio propone. Ivan Nocca – “patron” di AVERNUM RELAIS – mi ha aperto la sua “casa sul lago” (hotel, ristorante, lounge bar, struttura per eventi), chiedendomi di aggiungere – al suo progetto imprenditoriale – tutti gli aspetti culturali, sociali ed artistici (sempre nella linea RITMIURBANI) che mancavano ad uno spazio che vuole avere una “forte identità partenopea”. Sono davvero grato, felice di questa bella opportunità e sono ancora più contento nel percepire che già tanti artisti, scrittori, imprenditori, intellettuali ed addetti ai lavori stanno raccogliendo il mio invito a supportare questo nuovo progetto. Grazie, vi aspetto numerosi”.

La novità di RitmiUrbani Network è rappresentata dall’alternanza fra le interviste dallo studio virtuale (“a distanza” per chi non sarà raggiungibile) ed i pomeriggi “Cult!” – in location sempre diverse – con una mini regia mobile che trasformerà in studio televisivo: il foyer di un teatro, la zona aperitivo di un lounge bar, uno spazio atelier/moda, il salotto di un bistrot, la sala di un cinema. dove saranno presentati tanti progetti culturali e saranno presenti sempre tanti ospiti del mondo della cultura, dell’informazione, dello sport, dello spettacolo.

Parallelamente agli incontri ed alle interviste relative a “CULT!” è in fase di elaborazione una programmazione di concerti ed eventi “live”, denominata “NAPOLISOUND – i suoni e le parole di Partenope” che proporrà, spaziando in maniera molto trasversale fra i generi, tanti interessanti progetti di artisti campani.