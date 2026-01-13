RitmiUrbani Network, i prossimi appuntamenti di CULT! – Incontri di sapere e sapori

- pubblicità -

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano – e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni – è sbarcato sui social con un proprio canale YouTube, RitmiUrbani Network, dove è possibile rintracciare tutta la programmazione delle interviste di Cult! – Incontri di sapere e sapori, il nuovo “salotto itinerante” che sta accogliendo artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico nello stile RitmiUrbani presso gli spazi dell’Avernum Relais (Pozzuoli – via Lago D’Averno, 7 | info: +39 339 2098471).

I prossimi appuntamenti di CULT!

Presso l’Avernum Relais, la casa di RitmiUrbani Network, domenica 18 gennaio 2026 ci saranno: Nino Buonocore che presenterà il suo nuovo disco, il giornalista Carmine Aymone, l’attore Rosario Verde, e poi l’imprenditore “tanguero” Pasquale Barbaro, l’autore di canzoni Bruno Lanza e “I Ditelo Voi”, il trio comico composto da Lello Ferrante, Mimmo Manfredi e Francesco De Fraia. Gli appuntanti successivi con CULT! sono 25 gennaio e 1 febbraio 2026 con tanti ospiti a sorpresa. Il salotto Cult!- Incontri di sapere e sapori prevede, dopo la presentazione, anche un aperitivo. Ingresso libero.

Chi ha già partecipato a Cult! – Incontri di sapere e sapori

Sono venuti a raccontarsi, tra dicembre e gennaio, nel salotto CULT! di RitmiUrbani già: i musicisti Antonio Onorato, Carlo Morelli, Luca Rustici, Marco Zurzolo, l’attore Patrizio Rispo con la moglie la scrittrice Mariafrancesca “Checca” Villani, le cantanti Monica Sarnelli e Fuliggine, i cantautori Antonio e Gianluca Brugnano, il Prof/scrittore Antonio D’Addio, l’attore Lino D’Angiò, il regista Luciano Melchionna, l’attrice Cinzia Cordella, i musicisti Sasà Mendoza e Romeo Barbaro, la cantante Alessandra Murolo, gli attori Angelo Di Gennaro, Marco Lanzuise e Salvatore Turco, l’imprenditore/scrittore Gennaro Di Dio, il cantautore Marco Fasano, il cantante/chitarrista Yuri Menna.



“Sono felicemente sorpreso dalla immediata attenzione e disponibilità percepita dagli intervistati e dal pubblico che ci sta seguendo sul nostro canale YouTube e in generale sulle nostre pagine social. Dopo aver proposto per un ventennio (1994/2012) il programma attraverso la televisione, siamo coscienti di essere in una fase nuova. – ha dichiarato Dario Andreano – Ivan Nocca – “patron” di Avernum Relais – mi ha aperto la sua “casa sul lago” (hotel, ristorante, lounge bar, struttura per eventi), chiedendomi di aggiungere – al suo progetto imprenditoriale – tutti gli aspetti culturali, sociali ed artistici (sempre nella linea RITMIURBANI) che mancavano ad uno spazio che vuole avere una forte identità partenopea. Sono davvero grato, felice di questa bella opportunità che offre uno slancio maggiore al progetto”.

Parallelamente agli incontri ed alle interviste relative a “CULT!” è in fase di elaborazione una programmazione di concerti ed eventi “live”, denominata “NAPOLISOUND – i suoni e le parole di Partenope” che proporrà, spaziando in maniera molto trasversale fra i generi, tanti interessanti progetti di artisti campani.