Ritorna la trasmissione “In diretta dal Sud”.

Dopo la lunga pausa estiva, prolungata dalle incertezze di questi tempi, questa sera, con orario 18:00 – 19:30, arriva la prima puntata (e tredicesima in ordine cronologico) del nuovo ciclo de “In diretta dal Sud”.

La trasmissione, realizzata delle redazioni di “QM – Questione Meridionale” e de Il Brigante , sarà ancora condotta dal direttore Gino Giammarino, e andrà in onda in diretta (da qui viene il nome – ndr) streaming sulla nostra pagina facebook Giammarino Editore e sul Canale Youtube “Telebrigante.

Il tema oggetto della discussione sarà “Più tasse e meno soldi per tutti?”, con evidente riferimento alla caotica situazione sociale ed economica venutasi a creare con le restrizioni imposte delle istituzioni in rissa tra loro, e l’incessante richiesta di denaro da parte dell’ingordo governo centrale.

Ne discuteranno, in collegamento con il direttore, l’economista Canio Trione da Bari, l’avv. Vittorio Bocciero da Avellino, impegnato in prima linea nella battaglia contro gli abusi del fisco e delle banche, e Miriam Tripaldi in rappresentanza del Coordinamento Meridionale, un nuovo tentativo di aggregazione del quale spiegherà le linee guida.

Ma non mancheranno ospiti a sorpresa nel corso del programma, che, da questo primo appuntamento in poi, tornerà ogni venerdì, sempre dalle 18:00 alle 19:30, per fare settimanalmente il punto sugli avvenimenti dell’attualità, commentati ed analizzati dal punto di vista meridionalista ed identitario. Ma anche ascoltando le testimonianze di tutti voi, sempre e rigorosamente…in diretta dal Sud!