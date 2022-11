Ritorna “Moda in Tour” di Mondo Eventi Campania, domenica 4 dicembre al Cinema Corona di Quarto.

Domenica 4 dicembre al Cineema Corona di Quarto si svolgerà la nuova tappa dell’evento-sfilata “Moda in Tour”, prodotto da Mondo Eventi Campania, agenzia di moda, musica e spettacolo di Carlo Sommella.

“Anche i sogni possono diventare realtà.” afferma il patron Carlo Sommella. “È da tempo che ormai Napoli si è candidata ufficialmente come capitale della Moda e della Tv: tantissime iniziative per coinvolgere sempre più giovani in questo affascinante mondo e aprire loro nuove strade.”

Da oltre 26 anni presente nel settore, Mondo Eventi Campania si dedica alla scoperta di nuovi talenti nel campo della moda, della TV, del Cinema, degli eventi e della pubblicità, e propone periodicamente iniziative importanti per aprire nuove opportunità e dimostrare che anche i sogni possono diventare realtà. “Un segnale importante di speranza per tanti che sognano di sentirsi modelli o modelle, per far capire ai giovani che è importante credere nei propri sogni” conclude Sommella.

L’evento si divide in due sfilate principali. “Miss Mediterranea”, giunto alla sesta edizione, è organizzato in due sezioni: la prima destinata le ragazze dai 14 e ai 28 anni e la seconda (Categoria Teenager) per i candidati di età compresa fra i 12 e i 13 anni. “Miss e Mister Baby Napoli” è l’evento-sfilata, giunto alla quinta edizione, ed è destinato ai bambini e bambine fra i 4 e gli 11 anni. Per informazioni e iscrizioni è sufficiente contattare la Mondo Eventi Campania tramite la pagina Facebook “Carlo agenzia di modelle” o chiamando al 3292487467, o anche su Instagram su mondoeventicampaniaagency.

Fra gli sponsor citiamo a Quarto l’Impresa Edile Sciccone Costruzioni, Dimensione Uomo di Giovanni Carandente, Garden Café, Hair Tattoo di Carlo Daniele, barbiere attivo dal 1999, Glamour Moda, Central Bar, DS.Gas Srl., il Cinema Teatro Corona, il bar-pasticceria “Saint Mary”; a Marano di Napoli Auto & Moda Nando e Leo; a Pozzuoli Pafundi Store, l’agenzia di viaggi “Viaggiare con Averno”, il Ristorante Miseria & Nobiltà; a Giugliano la Ristopescheria Add’o cumpagniell

L’evento, ripreso dalle telecamere di TLA TV Canale 177, è brillantemente presentato dalla bella modella e conduttrice televisiva Titti Ferro.

Il fotografo ufficiale è Gaetano Sarno. Partner sono DGPhotoArt di Davide Guida e Centro Stampa Napoli.