Ritornano dopo 2 anni le celebrazioni di Santa Rita da Cascia a Castellammare.

“Le persone arrivano per Santa Rita tutto l’anno da tutta la diocesi e paesi limitrofi. È la rosa il simbolo della Santa, si pensa infatti che questo fiore rappresenti il suo amore per Dio e la sua capacità di intercedere per i casi impossibili. I fedeli portano rose in parrocchia ogni domenica come segno di ringraziamento o viceversa, prendono una rosa per una richiesta di grazia – le parole di Don Mario Cavaliere, parroco di San Matteo – Sono arrivati, non posso mai dimenticarlo, fasci di rose mai visti prima nei mesi scorsi, nonostante l’impedimento e le restrizioni. La devozione è sempre stata forte qui a Castellammare ed oggi ancor più di ieri i fedeli sentono forte il bisogno di mettersi in cammino. Si radunano persone che pur non conoscendosi hanno la stessa meta e lo stesso desiderio: raggiungere la Santa, per affidare lei i loro cari, o quelle persone che semplicemente chiedono una preghiera. Come sempre faremo del nostro meglio per accogliere i pellegrini che raggiungeranno la città”.